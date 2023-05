Bijna 300 bezwaarschriften tegen bouwproject van zes appartementsblokken in Heist

De hoogbouw in Knokke-Heist verhit ook de gemoederen in deelgemeente Heist, waar een nieuw grootschalig project langs de Heistlaan gepland staat. Er werden bijna driehonderd bezwaarschriften ingediend tegen de bouw van 117 appartementen op de weilanden grenzend aan het natuurgebied Sashul en Vuurtorenweiden. Actiegroep S.O.S. Heist aan Zee diende mee bezwaar in en ijvert voor een leefbare, groene en betaalbare omgeving. “De projecten komen waar ze niet horen te zijn, namelijk midden in woonkernen”

Naast de huidige bouw van Residentie Hoost en drie Heldentorens, is dit al het derde grote project voor deelgemeente Heist. Langs de Heistlaan werd een omgevingsvergunning aangevraagd om op de oude boerderij 117 appartementen verdeeld over zes blokken neer te poten. Wegens mogelijke belangenvermenging hierin werd eerste schepen Kris Demeyere (Gemeentebelangen) tijdelijk op non-actief gezet.

Naar aanleiding van dit project werd de actiegroep S.O.S. Heist aan Zee opgericht. Initatiefneemster Tine Fouquet, legt uit: “Een eigen stekje in Knokke-Heist wordt stilaan onbetaalbaar voor de lokale bewoner. Bomen worden gekapt in ruil voor een groen dak bij feestzaal Ravelingen. Het nieuwe project ligt naast de Sashul en Vuurtorenweide. Wat zal de impact op dit erkend natuurgebied zijn? We ijveren voor een leefbare, groene en betaalbare omgeving.” De actiegroep haalde zelf zo’n 250 bezwaarschriften op, in totaal werden 295 bezwaarschriften ingeleverd.

Vrees voor schade en grondverzakkingen

Omwonenden zullen niet enkel moeten inboeten aan zicht en zonlicht. Ze vrezen ook mogelijke schade aan hun woningen, zoals het geval was voor de omliggende rijhuizen op het Maes en Boerenplein bij de werken aan Hoost. “De projecten komen waar ze niet horen te zijn, namelijk midden in woonkernen”, zegt Tine.

“Het bestuur van Knokke-Heist integreert in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dorpskern Heist afzonderlijke, versnipperde RUP’s waar grote sites pal naast rijhuizen toegestaan worden. De bodem is niet altijd geschikt, waardoor woningen onherstelbare schade kunnen oplopen wegens grondverzakkingen en zettingen. De komende herziening van het RUP Dorpskern Heist zorgt onder Heistenaars voor de vrees: Zal mijn huis stand houden tegen de hoge building die er naast komt?”

S.O.S. Heist aan Zee is tevreden dat de Vista- en Hoogbouwnota’s opgeheven zullen worden, maar evalueert verder wat er te gebeuren staat aan de Heistlaan. De groep houdt ook de vinger aan de pols voor andere plannen in Heist (site van Hubo-Aldi, Lidl, Oostwinkel,…) waar gebouwen tot acht bouwlagen zouden komen.

