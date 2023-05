Eerste schepen Knokke-Heist tijdelijk op non-actief na heisa over belangenvermenging

De eerste schepen van Knokke-Heist Kris Demeyere (Gemeentebelangen) wordt tijdelijk op non-actief gezet. Dat meldt het gemeentebestuur woensdag. Demeyere kwam al verschillende keren in opspraak omtrent belangenvermenging en er werden al verschillende audits uitgevoerd naar de gemeente.

Demeyere deed in december vorig jaar al afstand van zijn bevoegdheden rond stedenbouw. Eerder was de schepen in opspraak gekomen voor belangenvermenging. Volgens Audit Vlaanderen was er sprake van belangenvermenging toen de schepen moest oordelen over een vastgoedproject van de familie Hemelaer. Die familie investeerde eerder ook in de autogarage van de schepen. Demeyere zelf heeft de belangenvermenging altijd ontkend. Ook burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) ontkende toen dat de verschuiving van bevoegdheden iets te maken had met de audit.

In april startte Audit Vlaanderen een nieuwe forensische audit op naar het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Volgens lokale politieke bronnen zou het onderzoek ook focussen op de activiteiten van eerste schepen. Nu zet de schepen een stap opzij na overleg met de burgemeester. “Gelet op alle heisa en commotie rond mijn persoon en na overleg met de burgemeester wens ik tijdelijk, voor mijn mentale en fysieke gezondheid, even afwezig te zijn. Ik benadruk wel dat ik mijn taken in eer en geweten heb vervuld en het geenszins de bedoeling is om de naam van onze mooie gemeente te bezoedelen”, klinkt het bij de schepen.