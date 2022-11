Wit-Gele Kruis schenkt 1.000 euro aan voedselbank Oeze Winkel

Het Wit-Gele Kruis overhandigde een cheque van 1.000 euro aan de voedselbank van Avelgem. Oeze Winkel is voor 240 mensen in Avelgem een geschenk, want de vraag naar hulp van de voedselbank stijgt.

De coronapandemie en de energiecrisis helpen hier niet. Trees Vandenputte, lid van het Bijzonder Comité, was bij de overhandiging. “Door deze cheque kunnen we extra aankopen doen. Zo zijn er drie jaar geleden koelwagens aangekocht door W13, dankzij subsidies. Zo kunnen er wekelijks vanuit Kuurne verse producten aangevoerd worden. Wij krijgen wekelijks verse voeding van de Avelgemse supermarkten en van de Anzegemse bakker. Ook krijgen we geregeld vers vlees en vis van handelaars. Wanneer we zo’n gift krijgen, zijn we enorm dankbaar. Het is een grote hulp, waarmee wij weer andere mensen betere hulp kunnen bieden. Dankzij de grote inzet van onze vrijwilligers, kan het geld perfect besteed worden.” Op de foto herkennen we Johan Pauwels, Sandra Platteau, Bert Deprez, Annick Delaere, Christine Baert, Catherine Dendauw, Marleen Dekeyzer, Trees Vandeputte, Martine Delfosse, Claudine Naert, Mohamed Aliazy en Mia Herman. (ML)