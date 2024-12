Wijndomein Entre-Deux-Monts blijft medailles opstapelen: “We breiden uit in Heuvelland”

Het wijndomein Entre-Deux-Monts in Westouter werd opgestart in 2004 en dit jaar bestaat het dus 20 jaar. In dit jubileumjaar heeft het wijndomein nog nooit zoveel medailles gewonnen. Ondertussen zijn het er vijftien op zes verschillende wedstrijden, waarvan de meest recente vorige week in Dijon – Frankrijk.

Op deze internationale wedstrijd rond bubbels werden 421 deelnemende wijnen uit 20 landen geproefd door 80 jury-leden. De Wiscoutre – Blanc de blancs behaalde goud als enige Belgische witte mousserende wijn en Wiscoutre Rosé behaalde een zilveren medaille.

Wijnbouwer Martin Bacquaert wil niet gezegd hebben dat de medailles een bewijs van algemene superieure kwaliteit zijn. “Absoluut niet, het is een momentopname, maar is toch een manier om te zien hoe de wijnen scoren naaste andere wijnen van het binnen- en buitenland. Op basis van de resultaten kan het domein conclusies trekken en hiermee verder aan de slag gaan.”

“Iedere dag wordt getimmerd aan de kwaliteit van de wijnen op alle verschillende mogelijke manieren. Een beloning is er zeker af en toe, dankzij het enthousiasme van wijnliefhebbers of dankzij een award op een nationale of internationale wijnwedstrijd.”

Uitbreiding

Wijnbouwer Martin Bacquaert kijkt ondertussen hoopgevend vooruit naar 2025. “We breiden uit in Heuvelland met de bouw van een nieuwe productieloods aanpalend aan de bestaande site in Westouter. Het gaat over de oude vervallen discotheek Wielewaal die omgetoverd zal worden tot een groots wijnproductiecentrum.”

“Verder helpen we ook meer en meer collega’s met wijn maken, zelfs een wijndomein over de grens in Frankrijk. Dit gebeurt door gerichte adviezen of hier en daar wordt ook operationele hulp geboden. Zo heeft het wijndomein een nauwe band met het domein Hoogenhove uit Tielt, dat recentelijk met zijn eerste wijnen direct in de prijzen viel.”

Ter ere van dit 20-jarig bestaan werd een nieuwe wijn geïntroduceerd, namelijk een mousserende wijn ‘2019 Extra brut’. Dit is een verfijnde gastronomische wijn van 50 procent Chardonnay en 50 procent Pinot Noir, die vier jaar rijpte in de wijnkelder.