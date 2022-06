Week van Ondernemend Oostende start met uitreiking Oostende Awards

Deze week worden heel wat activiteiten georganiseerd in het kader van de Week van Ondernemend Oostende. “Dat wordt een jaarlijks event”, kondigde schepen voor lokale economie Charlotte Verkeyn aan. Als opener werden maandag de Oostende Awards uitgereikt aan onder meer

De Week van Ondernemend Oostende startte maandagavond met de uitreiking van de Oostende Awards. Vielen in de prijzen : Orac (bedrijf van het jaar), RAM (starter), Ensorhuis (renovatie), crematorium Polderbos (nieuwbouw), restaurant Storm (beleving) en Smoke (Innovatie). Aansluitend werd ook Roger Jonckheere – alias ‘Roger Frisco’ – gelauwerd als Stadsfiguur. Dinsdag was er in het feest- en kultuurpaleis een eerste van twee radioshows waar ondernemers centraal staan : ze konden zichzelf voorstellen. Er werden 180 verzoeknummers aangevraagd voor ondernemers of hun medewerkers. Directeur Filip Roelandt van het Economisch Huis trapte de radiouitzending op Radio Noordzee en Be One af met een verzoekplaat voor alle ondernemers : “Ze zijn de draaiende motor van het economisch weefsel in Oostende. Mijn keuze viel op ‘Simply The Best’ van Tina Turner.”

Bedrijven aantrekken

Schepen voor lokale economie Charlotte Verkeyn (N-VA) : “Een belangrijk onderdeel van de week is onze business day. Dan brengen we 38 ondernemers en investeerders bijeen om hen kennis te laten maken met de troeven van Oostende. We hopen dat ze hun nieuwe vestiging hier openen. En het werkt want uit een eerste editie met 10 ondernemers , kwam één nieuwe ondernemer die inmiddels een vestiging in Oostende opende. De week van Ondernemend Oostende wordt een jaarlijks terugkerend event.” Op 2 juni is er een nieuwe live show van bij Metagenics waarbij ondernemers uit de industriezone langs komen. Te beluisteren bij Radio Be One (107,4 FM) en Radio Noordzee (105 FM).