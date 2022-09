Vincent van Quickenborne op bezoek bij CNH Industrial

Net zoals tientallen andere politici trok minister van Justitie Vincent van Quickenborne op VOKA Zomerstage. Donderdag 15 september was hij te gast bij CNH Industrial in Zedelgem, de grootste bouwer van maaidorsers ter wereld én tevens de grootste werkgeven in de provincie. “Tis nog nie ol noa de wuppe, want hier gaan de zaken duidelijk goed”, aldus de minister.

De stagedag van Vincent startte met een uitgebreide introductie over het bedrijf en het belang van diens activiteiten voor de Belgische economie. Daarna volgde een rondleiding in de montagehal van de maaidorsers. De minister mocht ook zelf eens een ritje maken in zo’n maaidorser op een testbaan: “Een wow-momentje”, klinkt het.

Sterke groei

Tot slot zat Vincent van Quickenborne samen met enkele verantwoordelijken van het bedrijf om te praten over hun productontwikkelingsactiviteiten en de uitdagingen van de toekomst.

“Enorm interessant, zonder meer. CNH zet in op innovatie en duurzaamheid, en heeft ondanks de coronacrisis de afgelopen twee jaar een sterke groei kunnen optekenen. De lokale verankering is ook groot. Het bedrijf steeds op zoek naar nationale en internationale talenten met selectieve arbeidsmigratie. Toch lijden ook zij onder de hoge energiefacturen en inflatie, een boodschap die mij zeker niet is ontgaan”, aldus de Open VLD-minister.