Van de Wetstraat naar de werkvloer: Politici voor een dag aan de slag bij West-Vlaamse bedrijven

Bruggen bouwen tussen de politiek en het bedrijfsleven. Met die missie gingen niet minder dan 30 toppolitici, onder wie ook premier Alexander De Croo, op ‘Voka Zomerstage’ bij West-Vlaamse bedrijven. Wij volgden een dag in het spoor van Maaike De Vreese, Melissa Depraetere en Jeremie Vaneeckhout.

Melissa Depraetere (Vooruit): “Het personeel wordt hier echt naar waarde geschat, en dat loont”

Vlaams Parlementslid Melissa Depraetere liet zich onderdompelen in de wereld van laminaat bij Unilin in Wielsbeke. “Vrienden van mij werken hier. Ze praten altijd vol lof over het bedrijf, het sprak me dus wel aan om eens te zien hoe dat hier in z’n werk gaat”, vertelt Melissa. Zelf is ze geen leek wanneer het over laminaat gaat. Tijdens de verbouwingen van haar huis heeft ze zelf de vloeren voor haar rekening genomen. “In het eerste deel van het bezoek zagen we hoe Unilin eigenhandig de code heeft gekraakt om MDF-platen (geperst plaatmateriaal met middelharde dichtheid, red.) te recycleren. Als dit in de toekomst breed uitgerold wordt, zullen kostbare grondstoffen zo weinig mogelijk verloren gaan”, klinkt het. Over de moeilijke tijden heeft Melissa het ook gehad met de ceo van Unilin. “Zo moet het bedrijf de productie één op de vier weken volledig stilleggen, als gevolg van de moordende energieprijzen. Tegelijk zien ze ook de verkoop zienderogen dagen, omdat mensen renovaties uitstellen. We wisten natuurlijk wel hoe ernstig de energiecrisis was, maar het zijn vooral de particuliere verhalen die de politiek bereiken. Dat bedrijven zoals Unilin het zó moeilijk hebben, was echt een eye-opener. Daar ga ik zeker meer nadruk op leggen bij volgende overlegmomenten.” Ondanks de uitdagingen merkte Melissa vooral veel trots en tevredenheid bij de werknemers. “Er staan honderden vacatures open bij het bedrijf, maar wie er binnenkomt, blijft er ook echt. Het bedrijf doet echt veel inspanningen om het personeel naar waarde te belonen en te ondersteunen. Dat loont duidelijk als je ziet hoe weinig verloop er is. Veel bedrijven kunnen daar nog iets van leren, denk ik.”

Jeremie Vaneeckhout (Groen): “Goed om de politieke bubbel te doorbreken”

Jeremie Vaneeckhout, de nieuwe voorzitter van Groen, vertoefde een dagje in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. De Voka Zomerstage is niets nieuws voor hem, hij maakt al jaar en dag dankbaar gebruik van deze opportuniteit om zich op de werkvloer van verschillende sectoren te begeven. “Het is een goeie manier om de politieke bubbel te doorprikken met de realiteit van het werkveld zelf. Voor mij is gezondheidszorg een van de grote uitdagingen van de komende jaren. Daarom heb ik er heel bewust voor gekozen om dit jaar naar het Jan Ypermanziekenhuis te komen”, vertelt hij. Na een inleiding over de werking van het ziekenhuis bracht Jeremie het grootste deel van de dag door op de spoedafdeling en de C3-afdeling (waar patiënten liggen die een chirurgische ingreep hebben ondergaan, red.). “Ik mocht meehelpen met de verzorging van de patiënten”, legt hij uit. “Toch wel iets dat je bijblijft, vooral het warme contact met de patiënten en het zorgpersoneel. Gezondheidszorg sluit aan bij de fundamentele nood van mensen aan zorg in moeilijke momenten. Dat is zo krachtig.”

Tot slot zat Jeremie nog even aan tafel met het hoofd van het ziekenhuis om in te gaan op enkele prangende beleidskwesties. Onder andere de grote uitdagingen rond personeel, energiekosten en ziekenhuisfinanciering kwamen aan bod. “De cruciale boodschap is dat we vanuit het beleid de gezondheidssector veel aantrekkelijker zullen moeten maken. Daar ga ik nu mee aan de slag”, klinkt het resoluut. Of het iets voor hem zou zijn, een job in de zorg? “Je voelt een enorme gedrevenheid en collegialiteit bij medewerkers. Zij zetten zich iedere dag oprecht in voor een warme en goeie zorg. Ik zou daar zeker kunnen aarden. Het afdelingshoofd zei dat ik meteen zou mogen beginnen, dus misschien moet ik het toch eens overwegen”, glimlacht Jeremie.

Maaike De Vreese (N-VA): “Onze haven is de grootste economische motor van ons land”

Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese (N-VA) was te gast bij Wallenius Wilhemsen Solutions in Zeebrugge. Deze Scandinavische logistieke speler speelt een grote rol in de bedrijvigheid van de haven Port of Antwerp-Bruges. Een bewuste keuze van Maaike, om haar zomerstage daar door te brengen: “Onze eengemaakte haven is de grootste economische motor van ons land en zorgt voor heel wat jobs in onze regio. Als rasechte Bruggeling besef ik dat maar al te goed. Wallenius Wilhemsen Solutions is al een tijdje bezig met uitbreidingen, wat betekent dat we ook in de toekomst nog lang zullen samenwerken met dit bedrijf.”

Na een algemene presentatie en uitleg over de internationale structuur kreeg Maaike een rondleiding door de grootschalige werken van de uitbreiding op de Bastenaken-terminal. “Deze uitbreiding is broodnodig, want de stijgende vraag naar elektrische wagens zorgt voor de nodige logistieke uitdagingen. Daarnaast zal de infrastructuur na de werken aangesloten zijn op het nieuwe fietsnetwerk. Duurzaamheid is duidelijk heel belangrijk voor dit bedrijf. Zo toonden ze ons beelden van een prototype van een nieuw revolutionair cargozeilschip. Echt indrukwekkend”, vertelt Maaike. “Tot slot mochten we een bezoek brengen aan een van de roroschepen. Daarop hadden we een fenomenaal uitzicht op de terminal en op de bedrijvigheid in onze haven. Heel uniek en bijzonder.”