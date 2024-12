“Vanaf 2025 ook in Oost-Vlaanderen”: Padel Preneur lanceert tweede editie Padel&Dine en stelt nieuwe partner voor

Na een succesvolle eerste editie dit jaar keren de Padel&Dine-avonden van Padel Preneur in 2025 terug. Xan Debaenst krijgt er met Ieperling Matthias Cornette een nieuwe partner bij. Het concept breidt bovendien ook uit naar Oost-Vlaanderen.

Padel Preneur werd opgericht door Xan Debaenst en Olivier Decapmaker. Oliver verhuist naar Spanje en zijn plek wordt nu ingenomen door Matthias Cornette. Matthias (35) is zaakvoerder van presentatie agency Shoow. “Ik ken Padel Preneur door er afgelopen jaar zelf aan deel te nemen. Ik kende Olivier al van vroeger”, vertelt Matthias. “Er was ook een competitief aspect aan verbonden en ik won de competitie. Samen met de 28-jarige Xan, die met Advantage Clothing een bedrijf heeft in kwalitatieve sportkledij, gaan we in 2025 ons traject een vervolg geven en uitbreiden naar Oost-Vlaanderen. We mikken opnieuw op 32 gedreven ondernemers of mensen van het C-level, dat wil zeggen mensen die actief zijn als CEO, CFO, COO, …”

Zes clubs

In West-Vlaanderen doen ze zes verschillende clubs aan, verspreid over zes dinsdagavonden doorheen het jaar. “De clubs zijn TC Rumbeke, Golden Point Middelkerke, TC Gaver Waregem, Aquila Wingene, mijn thuisclub Y-Padel Ieper en Garrincha Kortrijk. Op het programma staat sport, netwerken en culinaire verwennerij. We gaan nog meer inzetten op verbinding. De inschrijving kost 600 euro en het is nu al mogelijk om in te schrijven. Je krijgt, naast deelname aan Padel&Dine, korting op andere events, een gepersonaliseerd padelshirt en andere leuke gadgets. Een groot deel van vorig jaar zal opnieuw deelnemen, maar er komen ook enkele plaatsen vrij. Als je nog voor 31 december inschrijft, krijg je 10 procent korting. Wie meer info wenst, kan ons ook steeds vrijblijvend contacteren. Ook buiten deze Padel & Dine-avonden kan je bij ons terecht voor de organisatie van tornooien op maat voor bedrijven.”