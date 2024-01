Padel Preneur introduceert de allereerste exclusieve padel community voor ondernemers

Padel Preneur, opgericht door Xan Debaenst en Olivier Decapmaker, lanceert vanaf 23 april hun eerste, unieke concept: Padel & Dine. “De bedoeling is om de combinatie van padel plezier en business netwerk opportuniteiten te stimuleren”, aldus het ondernemend duo.

Xan Debaenst en Olivier Decapmaker introduceren de allereerste exclusieve community voor ondernemers met een passie voor padel. Gedurende de periode van april tot oktober, met als start 23 april, komen ondernemers zes keer samen op dinsdagavond op verschillende West-Vlaamse padelclubs voor het unieke concept Padel & Dine. “Tijdens deze avonden staan padellen, netwerken en dineren centraal. De bedoeling is om de combinatie van padelplezier en business netwerkopportuniteiten te stimuleren. Iedere avond komt er ook een gastondernemer langs die een sterke link heeft met padel en zijn of haar ondernemersverhaal deelt”, legt Xan uit. De ambitie is om een exclusieve, hechte community van een 30-tal ondernemers te creëren.

“Ondernemers hebben vaak, tegen hun eigen wil, de neiging sport op te offeren vanwege drukke agenda’s”, benadrukt Olivier. “Door padel te integreren met netwerken geloven we dat de Padel & Dine-avonden als zeer waardevol ervaren zullen worden en als een niet-te-missen event in de agenda.”

De bezielers van deze community zullen naast de Padel & Dine-avonden ook nog andere concepten lanceren zoals een heus West-Vlaams Padel Kampioenschap voor ondernemers op 30 maart in Garrincha Kortrijk in Heule aan Sportcentrum Wembley en een buitenlandse padelstage. Verder is het hun ambitie om hun concepten ook uit te breiden naar andere Vlaamse provincies.