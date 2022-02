Tim Langeraet organiseert met Triple T teambuildings en andere events in Wingene

Tim Langeraet is de drijvende kracht achter Triple T, een bedrijf dat teambuildings en events organiseert. Hij heeft alvast geen schrik om iets te organiseren en om mensen samen te brengen. “Mensen dichter bij elkaar brengen tijdens een dag vol teambuilding is mijn gedreven doelstelling.”

Tim Langeraet (40) is leerkracht bij het College Paters Jozefieten in Melle, waar hij economie geeft. Tijdens zijn onderwijsstudies volgde hij economie en lichamelijk opvoeding. Daarnaast volgde hij sportmanagement en bij derdeprovincialer Dosko Beveren is hij actief als trainer. Vanuit zijn sportinteresse wilde hij iets oprichten en zo kwam Triple T tot leven.

“Triple T doet aan teambuildings en events voor bedrijven, verenigingen, scholen, clubs en privédoeleinden”, vertelt Tim. “Personen of organisaties die nood hebben om te genieten van een uitdagende of ontspannende activiteit kunnen bij Triple T terecht. Ikzelf neem alles in mijn eigen handen en steek een leuke dag of een leuk weekend in elkaar. De klant kan kiezen uit diverse formules en het aanbod is ruim. Op maat van de klant werk ik iets uit en probeer de teamsfeer te verbeteren. Ik werk ook samen met enkele partners. Mijn visie is dan ook om de mensen iets te laten beleven.”

Formules

Binnen Triple T zijn er verschillende formules, waaruit de klant kan kiezen. “De formules die je kan kiezen, variëren rond de diverse activiteiten, de duur van het event, gaat het om een kleine of grote groep, kan de activiteit indoor of outdoor plaatsvinden en kies je voor een lunch, diner of overnachting.

Er zijn uitdagende proeven, samenwerkingsopdrachten, plezierige uitdagingen, een activiteit met pijl en boog in wedstrijdvorm, een doe-opdracht, een quizopdracht, de ultieme kick beleven en noem maar op. De Bumperball waarbij je voetbalt terwijl je in een opblaasbare bubbel zit doet het heel goed. De samenwerking om een proef te doen slagen komt heel vaak terug. Teambuilding is goed om banden te versterken, om goed met elkaar te communiceren en om een vertrouwensband te versterken.”

Vernieuwing

Tim zorgt geregeld voor heel wat vernieuwing. De ‘outdoor AR escape city game’s en ‘indoor VR escape games’ zijn een schot in de roos.

“Het laatste nieuwe dat ik ontwikkelde zijn de escape games om zowel binnen als buiten te spelen. Dit kan plaatsvinden in een grote stad en via een route op de gsm of tablet kan je een opdracht oplossen. De rugzak met gadgets gaat mee op stap. Indoor werken we met een unieke bril en zo kom je in een totaal andere wereld terecht en kan je een moordspel of undercoveropdracht oplossen.”

“Dit onderdeel spreekt aan bij diverse scholen om hun sportdag of daguitstap te doen slagen. De kinderen zijn verzot op gamen en de vernieuwde game-activiteit kan uitgewerkt worden in een leerrijk traject op maat van het kind. Dit alles kan de ideale ontspanning zijn tijdens een stadsbezoek.”

Rondrit

De coronaperiode trok een streep door tal van activiteiten en dit voelde Tim goed aan. “Ik voel dagelijks aan dat het gemis van het samenkomen heel hoog is. Door corona viel zowat alles stil, maar gelukkig is er beterschap op komst.”

“De boekingen komen opnieuw vlot binnen. De mensen willen opnieuw buiten komen en genieten van al het moois. Voor die groep mensen heb ik iets leuks in mijn aanbod: ik organiseer een uitgestippelde rondrit met een tandem of Vespa. De deelnemers beleven een mooie dag, genieten van het buiten zijn en van de natuur en dit in combinatie met de nodige tussenstops, hapjes, drankjes, lunch of diner.”

“Voor de catering werk ik onder meer samen met partner Ma Kwizien. Verschillende partners horen bij mijn netwerk en dit om workshops te organiseren, zoals cocktails maken, een wijn-, bier- of kaasdegustatie. Ik kan ook voor een geschikte locatie zorgen en ik werk samen met Bulskampveld Beernem, Poelberg Tielt, Verloren Goed Wingene, Nieuw Tempelhof Middelkerke, Chateau de Goyet Namen en vakantiehuis Landweg Tielt.”

(NS)