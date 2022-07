Te veel betaalde 1.000 euro terug bij rechtmatige eigenaar

De klant die vorige week vrijdag 1.000 euro te veel betaalde bij dierenspeciaalzaak Holvoet in Hulste heeft zich gemeld in de winkel. De man uit Bavikhove merkte het misverstand slechts per toeval op. Voor hem hadden verschillende anderen al geprobeerd zich voor te doen als de rechtmatige eigenaar van de geldsom.

“De zoon van de man had het nieuwtje zien passeren in de media. Hij was zelf met zijn vader op de dag in kwestie in onze winkel geweest en herkende de aankopen. De zoon vroeg zijn vader om zijn rekening eens te checken, en het was prijs. De man heeft ons kort na de middag vandaag een rekeningafschrift bezorgd en intussen staat de 1.000 euro terug op zijn rekening”, vertelt zaakvoerder Charlie Holvoet.

Mopjes aan de kassa

De afgelopen dagen probeerden verschillende andere mensen het geld te op te eisen, maar wanneer er bewijs werd gevraagd haakten ze volgens Charlie snel af. Nu het geld terug bij de rechtmatige eigenaar is, is de zaak afgesloten. Maar de klanten zijn wél een stuk aandachtiger. “Ticketjes worden voortaan uitvoerig gecontroleerd”, lacht de zaakvoerder. “En mopjes in de aard van: “je hebt toch niet 1.000 euro extra aangerekend hé” zullen wel nog even blijven leven. Maar eind goed, al goed.”