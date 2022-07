Dierenspeciaalzaak zoekt klant die per ongeluk 1.000 euro te veel betaalde

Afgelopen vrijdag moest een klant bij Holvoet in Hulste wel heel veel neertellen voor twee vijverproducten. De kassierster van de dierenspeciaalzaak tikte per ongeluk een extra 1’tje in, waardoor de klant in kwestie 1.000 euro te veel betaalde voor de aangekochte producten.

“Natuurlijk willen wij zo snel mogelijk de getroffen klant opsporen om die 1.000 euro terug te vorderen”, aldus zaakvoerder Charlie Holvoet. “Dit is ons nog nooit eerder overkomen. Die persoon had blijkbaar voldoende geld op zijn rekening staan waardoor hij of zij het niet doorhad dat het bedrag niet klopte.”

Lange zoektocht

De juiste klant terug vinden is blijkbaar geen sinecure. “We zijn momenteel bezig met onze betaalprovider Keywhere om de betaling te linken aan een persoon, maar dat onderzoek neemt redelijk wat tijd in beslag. We hopen om via sociale media sneller de rechtmatige klant te bereiken.”