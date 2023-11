Sinds 1 jaar heeft illustrator Hanne (32) eigen bedrijf ‘Hanmade’: “Ik wil me goed voelen bij wat ik teken”

Geboortekaartjes, familieportretten, muurschilderingen of logo’s: Hanne Latruwe (32) uit Kortrijk doet het allemaal. Met Hanmade stampte ze dit jaar haar eigen bedrijfje als illustrator uit de grond. “Soms kan ik nog steeds niet geloven dat ik geld verdien met wat ik het liefste doe.”

Al van kinds af tekent Hanne Latruwe op alles wat los en vast zit. “Er is geen map of schrift uit mijn schooltijd te vinden die niet helemaal onder de tekeningen zit”, lacht ze. Als tiener wilde ze graag naar het kunstonderwijs, maar haar ouders hadden meer vertrouwen in een aso-diploma. “Daar ben ik hen nu wel dankbaar voor, omdat ik er discipline door heb geleerd.” Na haar studie interieurarchitectuur aan het Sint-Lucas in Gent ging ze aan de slag als verlichtingsadviseur, maar ze miste creativiteit in die functie. “Tijdens lange telefoongesprekken met klanten zat ik vooral op mijn papieren te tekenen. Aan het einde van de werkdag trof mijn baas steevast een bureau vol schetsen aan.”

Experimenteren

Na de geboorte van Floris (5) en Joppe (3) nam Hanne tijdskrediet op om voor haar zoontjes te zorgen. “Door met verschillende materialen en technieken te experimenteren, van vetkrijt en aquarel tot digitaal illustreren, heb ik in die jaren mijn eigen stijl ontwikkeld. Veel vrienden vroegen me om hun geboortekaartjes te ontwerpen. Daarnaast illustreerde ik vaak voor de evangelische jeugdbeweging en voor een paar kinderboeken. Zo bouwde ik stilaan een portfolio op, met gratis werk.”

Toen beide kinderen eenmaal naar school gingen, besloot Hanne de sprong te wagen en illustrator in hoofdberoep te worden. “Een droom die uitkomt. Niet alleen heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt, ik heb ook de vrijheid om mijn eigen werktijd in te delen. Zo hoef ik niet in te boeten op tijd met mijn gezin.”

Uit het hart

“Hanmade vat perfect samen waar ik voor sta. Al mijn tekeningen komen recht uit het hart en zijn dus met liefde, homemade, door Hanne gecreëerd.” In haar webshop kan je wenskaarten en kalenders kopen, of persoonlijke tekeningen aanvragen. “Ik teken veel gezinsportretten en geboortekaartjes, maar ontwerp ook logo’s en affiches.” In basisschool De Ark in Kortrijk prijkt een grote muurschildering van haar hand, en ze maakt ook illustraties om de kindjes van het eerste leerjaar de letters van het alfabet te leren. “Ik sta voor veel projecten open, maar het moet wel bij mijn stijl en mijn overtuigingen passen. Ik wil me goed voelen bij wat ik teken.”

Meer info: www.han-made.be