Peter Bonte legt focus op uitgeverij in Brugge: “Enkele tijdrovende projecten op til”

Na tweeëndertig jaar als handelaar in tweedehandsboeken legt Peter Bonte, ook uitgever van de verzamelalbums van Dictator Dirk, zijn focus binnenkort bijna volledig op zijn activiteiten als uitgever. “Ik heb enorm veel werk als uitgever in het vooruitzicht, maar zal wel nog twee dagen in de week open zijn voor de verkoop van stripalbums en oorlogsboeken”, zegt Peter.

Voor wie graag in tweedehandsboeken en stripverhalen snuistert is Peter Bonte beslist geen onbekende naam. Vanuit zijn winkel in de Heidelbergstraat in Sint-Michiels brengt de man intussen al 32 jaar lang boeken aan de man. Peter had en heeft nog altijd een grote voorliefde voor stripverhalen, maar het assortiment gaat veel ruimer dan dat.

Er zijn weinig thema’s of genres waarover Peter geen boeken voorhanden heeft en zeker voor oorlogs- en heemkundeboeken ben je bij hem aan het juiste adres.

Intussen is Peter ook al dertig jaar aan de slag als zelfstandig uitgever, onder meer van nieuwe (strip)verhalen, heruitgaven van bekende reeksen en fotoboeken over de oorlogsperiodes. Hij is tevens de man achter de uitgave van de verzamelalbums van de Dictator Dirk cartoon die je wekelijks in deze krant aantreft.

Uitverkoop

Maar nu is het voor Peter dus tijd om de focus te verleggen en een keuze te maken. Hij wil zich vooral gaan toeleggen op het uitgeven van boeken en albums en houdt daarom een uitverkoop in de tweedehandsboekenwinkel. “Ik verkoop alles aan stevige korting, dit met uitzondering van de stripverhalen en oorlogsboeken. Dat assortiment wil ik immers behouden”, vertelt hij.

“Nog de hele maand februari is het grote uitverkoop. In maart gaat de winkel zoals we die nu kennen dicht en in april wil ik dan opnieuw opengaan met het aangepaste aanbod en met beperkte openingsuren. Dan zal ik enkel nog de zaterdag en de maandag open zijn tussen 13 uur en 19 uur voor de verkoop van stripverhalen en oorlogsboeken. En daarnaast zal ik me dus gaan toeleggen op de uitgeverij.”

“Er staan immers een aantal projecten op stapel waar ik heel veel tijd zal aan moeten besteden, zoals de heruitgave van de reeksen van Marc Sleen uit het Zondagsblad en van het stripblad Ons Volkske uit de jaren ‘30 van de vorige eeuw.”

(PDV)