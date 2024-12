Na verwoestende brand in Bellegem openen Dominique (58) en Inge (57) bakkerij in Lauwe: “Ons verhaal was nog niet af”

Op 17 december vernielde een verwoestende brand de bakkerij van Dominique Verstraete in Bellegem. Verslagenheid maakte plaats voor vastberadenheid. Een jaar na de ramp opent hij met zijn echtgenote Inge een nieuwe bakkerij in Lauwe. “Het is pure passie.”

Zondagavond 17 december vorig jaar. Dominique Verstraete (58) moest met lede ogen aanzien hoe zijn levenswerk – dat startte in 1954 met zijn grootouders – ten prooi ging aan de vlammen. Hij was die avond begonnen met het voorverwarmen van de steenovens toen er rook ontstond in de bakkerij in de Walleweg in Bellegem – waar hij ook geboren werd. In een mum van tijd sloegen de vlammen door het dak.

Vastberaden

Weg Bellegems Brood, weg drie generaties noeste arbeid, weg familiebakkerij. “We zaten echt wel in de put na die tegenslag”, vertelt echtgenote Inge Gabriëls (57). “Van de ene op de andere dag hadden we niks meer om handen. Stilzitten? Dat is niks voor ons en zeker niet voor Dominique. Een week klusjes in huis, neen, dat was hij snel beu. Hij miste het brood bakken.”

Al snel maakte de verslagenheid door het verlies plaats voor vastberadenheid om er toch iets van te maken. Er werd met man en macht gepoetst in de hoop om er snel opnieuw te beginnen. “Maar het roet zat overal. De site is ook enorm – 1.000 vierkante meter en vier ovens. De kosten waren gewoonweg te hoog om daar opnieuw te beginnen. Maar stoppen wilden we niet. Ons verhaal was nog niet af, we wilden zelf beslissen over wanneer dat ten einde komt.”

Pure passie

Dan maar een nieuw hoofdstuk op een nieuwe plek. Ze botsten na enkele omzwervingen op een pand in Lauwe, op de hoek van de Leiestraat en de Wevelgemstraat, waar vroeger al bakker Frank gehuisvest was. Een totaal nieuwe habitat. “We werkten ook samen met lokale stielmannen en de flexijobbers voor het weekend komen uit de regio. Toch zal het raar doen. We waren dertig jaar lang thuis in Bellegem en hadden een band met onze klanten.”

Een band die ze nu zullen moeten opbouwen in de Menense deelgemeente. “Al zijn we ervan overtuigd dat ze vanuit Bellegem ook nog de weg naar hier zullen blijven”, klinkt het enthousiast. Het blijft opmerkelijk, op je 58ste en 57ste nog de moed vinden om opnieuw te starten. “Het was nog veel te vroeg om met pensioen te gaan. Het is gewoon pure passie.”

Die passie spat er dan ook van af. Als ze spreken over de bereidingswijze bijvoorbeeld. “Ik zal nog altijd mijn eigen melange draaien voor het bruin brood, die werd doorgegeven van vader op zoon. Ik blijf ook op steen bakken om zo het unieke brood te kunnen blijven maken”, klinkt het.

Desembrood

Dat is niet alles. Zo gepassioneerd Dominique is door brood, bewijst hij ook door zijn leergierigheid. Hij leerde bijvoorbeeld de voorbije tijd ook desembrood maken. “Ik maakte een eigen moederdeeg voor mijn desembrood. Ik wil continu blijven leren en experimenteren. Zelfs op reis, als ik een bakkerij zie, dan stap ik er binnen.”

Zowel Inge als Dominique staan te popelen om vanaf 6 december eindelijk weer klanten te ontvangen. “Met een maand vertraging door omstandigheden, maar we zijn blij dat we eindelijk weer kunnen openen. Het zal noodgedwongen op kleinere schaal zijn, maar wel met evenveel liefde.”