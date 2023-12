Felle brand treft bakkerij Bellegems Brood: “Nog niet zeker of ik opnieuw ga starten”

Zondagavond woedde een felle brand in de bakkerij van Bellegems Brood in de Walleweg in Bellegem, een deelgemeente van Kortrijk.

Het was rond 19:00 uur dat bakker Dominique Verstraete rook opmerkte in zijn bakkerij. “De ovens waren bezig aan het voorwarmen toen ik rook opmerkte. Ik ging kijken op de tweede verdieping, waar de meelzolder is, en merkte brand op. Ik heb dan meteen de brandweer verwittigd.”, vertelde hij aangeslagen.

Vlammen door het dak

De spuitgasten rukten massaal uit en stonden voor een moeilijke taak. Kort na hun aankomst sloegen de vlammen al door het dak. Na bijna anderhalf uur blussen was de brand onder controle en werd duidelijk hoe groot de schade is. “De twee oudste ovens zijn vernield. De twee nieuwe die verder in de bakkerij staan, zien er op het eerste zicht nog goed uit. De schade is niettemin zeer groot. Voor een zo’n oven mag je al vlug op 150.000 euro rekenen.”, klonk het.

De bakker wist nog niet of hij de zaak zal heropstarten. Bellegems Brood is al sinds 1954 een bakkerij en levert o.a. brood aan enkele Delhaize winkels in de regio Kortrijk.

Het drone-team van de politie kwam ter plaatse om vanuit de lucht de situatie in beeld te brengen. Naar de oorzaak bleef het nog gissen.

(GV)