MIROM Menen krijgt af te rekenen met datalek bij GFT-klanten

Nog niet helemaal gelanceerd en problemen steken reeds de kop op. Na een datalek bij MIROM Menen werden de persoonlijke gegevens van verschillende GFT-klanten online te grabbel gegooid. Het ging hier over klanten uit Menen, Wevelgem en Wervik. “Het lek werd ondertussen gedicht”, klinkt het in een reactie van MIROM Menen zelf.

Het GFT-systeem, dat vanaf september volop uitgerold worden over de volledige zone, moet de mensen binnen de MIROM Menen-zone aanzetten nog meer te gaan recycleren. Inschrijven gebeurde op vrijwillige basis en kon volledig digitaal. Net in dat onderdeel, dat nog steeds in testfase zit, liep het tussen 19 en 20 september fout.

“Een van onze externe dienstverleners ging in die periode over tot een belangrijke systeemupdate”, verklaart MIROM Menen het euvel. “Tijdens die update liep het fout in de beveiliging, waardoor de persoonlijke gegevens van de gebruikers te grabbel werden gegooid. Het ging om een kortstondig lek dat nagenoeg meteen kon worden gedicht en op geen enkel moment werden gegevens zoals het rijksregisternummer openbaar gemaakt. De gegevens die online verschenen konden ook op geen enkele manier worden aangepast. Toch kan het niet de bedoeling zijn dat dergelijke lekken zich voordoen en er werd meteen actie ondernomen. We verontschuldigen ons voor de hinder die dit met zich mee kon hebben gebracht.”

Door de meldingsplicht kon MIROM Menen weinig anders dan het datalek openbaar te maken. “Er werd meteen een onderzoek opgestart om uit te klaren hoe dit is kunnen voorvallen. Wie vragen heeft kan hiervoor steeds terecht op het nummer 56 96 10 20 of via mail op gft@mirom-menen.be.”