Krant & Co in de Sint-Medardusstraat staat te koop: “Het is veel uren kloppen”

In de schaduw van de monumentale Sint-Medarduskerk in Wervik staat de krantenwinkel Krant & Co te koop. Uitbater Wim Deprez (50) wil na dertien jaar stoppen. “Ik heb altijd gezegd dat het op mijn vijftigste tijd zou zijn voor iets anders”, zegt Wim. “Het is gissen wat ik ga doen. Ik zal er maar over uitweiden als het pand verkocht is.”

Het is middenin het stadscentrum alvast een groot handelspand. Met vijf slaapkamers en een woonoppervlakte van 410 vierkante meter. “Er zijn hier verschillende mogelijkheden”, vertelt Wim. “Het is geschikt voor bijvoorbeeld burelen, een tearoom, een restaurant of een kapsalon. Achteraan is een terras een mogelijkheid. Het is ook mogelijk om het op te splitsen in twee delen en te verhuren als woning. Zelf wil ik het niet verhuren. Moest ik het toch doen, dan ben ik het van morgen kwijt.”

Wim Deprez is de ex-doelman van onder meer Eendracht Wervik en FC Knokke. In die 13 jaar Krant & Co maakte hij een hele evolutie mee. “Kranten en allerlei tijdschriften zijn digitaal te lezen en dat zorgt voor oneerlijke concurrentie”, geeft Wim aan. “Er zijn dus meer digitale abonnementen. Ik heb een sociale job en je moet het graag doen. Het is veel uren kloppen. Met acht uur per dag gaat het niet meer. In de beginjaren was ik langer open. Nu sluit ik op maandag- en zaterdagnamiddag.”

Nieuwe tendens

“Een krantenwinkel bestaat uit vier pijlers: tabak, de producten van de Nationale Loterij, tijdschriften en sportweddenschappen. Onze regering verhoogde de accijnzen op tabakswaren en dat zorgt voor een mindere verkoop. In de toekomst zie ik trouwens nog een nieuwe pijler en dat is een complete verandering in het aanbod. Met een deel snacks en koffie. Zoals een café-tabac in Frankrijk die ook kranten of tabak aanbieden. Ik zie daarin een nieuwe tendens.” Krant & Co had ook te maken met de vernieuwing van de centrumstraten. Dan was er ook nog wat verderop de afbraak van de Leiebrug en vijf jaar geleden de installatie van een nieuwe. “Al die werken hebben we overleefd”, klinkt het. “Ik had niet gedacht dat er zoveel mensen gingen blijven komen en ben hen hiervoor zeer dankbaar.”

Evaluatie fietszone

Vorig jaar werd een ruime fietszone ingevoerd en doet het parkeerbedrijf Parko Kortrijk driemaal per week controles in de blauwe zone. “Dat kost me twintig klanten per dag”, sakkert Wim. “Het kan iedereen eens overkomen om te vergeten de parkeerschijf te leggen, maar is er precies dan controle betekent dat een boete van dertig euro. Veel mensen rijden naar een supermarkt. Daar is er een grote parking, zijn er geen controles door Parko en spelen ze daar de Lotto. Ik begrijp die mensen wel. In de fietszone werd vorig jaar in een aantal straten éénrichtingsverkeer ingevoerd. Bijvoorbeeld hier wat verderop in de Magdalena- en Koestraat. Die gewijzigde verkeerssituatie doet er geen goed aan. De politici voelen het niet in hun portemonnee, maar de kleine handelaar wel”, zegt Wim.

“Pas op, het is niet allemaal de schuld van de politiek, maar toch. Het is trouwens nog altijd wachten op een evaluatie van die fietszone. Nu zijn er ook de wegen- en rioleringswerken op de Steenakker waardoor men een heel stuk moet omrijden.”

Open Huizen Dag

Krant & Co staat te koop vanaf 399.000 euro. ERA organiseert er komende zaterdag van 12.15 tot 13 uur een Open Huizen Dag. “Er zijn mensen geïnteresseerd, ze hebben een financieel plan en zijn creatief maar de banken werken niet mee”, vertelt echtgenote Yolaine Dehaene. “Voor de kleinhandel is dat een groot probleem. Het zijn nu door corona onzekere tijden. We wachten elk bod af. Krijgen we niet genoeg, dan verkopen we niet. Nu we de knoop hebben doorgehakt om het te verkopen, blijft iedereen komen en dat is wel geestig.”

(EDB/foto LVW)