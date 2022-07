Hair by Alyssa zet stap van bij- naar hoofdberoep

Hair by Alyssa. Dat is de naam van het kapsalon van Alyssa Vercaigne (26) uit Roeselare. In haar zaak in de Wijnendalestraat 117 in Beveren ontvangt ze zowel dames, heren als kinderen. De afgelopen drie jaar nog in bijberoep, maar sinds vrijdag 1 juli als hoofdberoep. “Het is leuker als de mensen voor jezelf komen, in plaats van voor je baas”, klinkt het.

De 26-jarige Alyssa Vercaigne uit Roeselare gaat al vele jaren met een schaar en kam in haar hand door het leven. Ze studeerde af als kapster, deed er nog een zevende specialisatiejaar bij en ging vrijwel meteen aan de slag in een kapsalon. Na een tijdje startte Alyssa ook een zaak op in bijberoep als… kapster. “Al van toen ik klein was, wou ik kapster worden. Het moest en zou me lukken”, vertelt Alyssa. “Het maakt me dan ook wel ergens trots dat ik deze job ook effectief kan uitoefenen.”

Na drie jaar kapster in bijberoep besloot Alyssa op 1 juli om er haar hoofdberoep van te maken. Vooral de combinatie met werken in loondienst en het werk in haar eigen kapsalon begon zwaar door te wegen. “Dat maakte de combinatie behoorlijk pittig. Na een tijdje heb ik dan besloten om wat te minderen in uren, maar ook dat bleek niet ideaal te zijn. Dus was de keuze simpel: van mijn bijberoep mijn hoofdberoep maken.”

Een droom

Volledig zelfstandig worden, is voor Alyssa een droom die werkelijkheid is geworden. “Hoewel ik voordien ook constant bezig was als kapster, voelt dit nu toch nog anders aan. Het is veel leuker wanneer de mensen voor jezelf komen, dan wanneer ze voor je baas komen. Dat is toch hoe ik het bekijk.”

De afgelopen drie jaar heeft Alyssa ervaring kunnen opdoen, maar vooral een klantenbestand kunnen opbouwen. Dat zorgt ervoor dat ze geen schrik had om deze stap te zetten. “Sinds ik volledig zelfstandig ben, heb ik er al heel wat nieuwe klanten bij. Ik had nooit gedacht dat het zo snel zou gaan. Ik heb er dus het volste vertrouwen in”, sluit Alyssa af. (MB)

Kapsalon Hair by Alyssa is open van maandag tot en met zaterdag. Een afspraak maken kan via een online boekingsysteem https://booking.optios.net/9240/menu. Uiteraard kan dit ook telefonisch op 0470 12 21 84.