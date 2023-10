Buurtwinkel sluit maand voor ingrijpende verbouwingen: “Klaar voor de toekomst”

De Winkelse buurtwinkel Spar bij Timo en Sophie gaat binnenkort een maand dicht voor verbouwingswerken. “We willen hier voortdoen tot ons pensioen, maar daarvoor moeten we wel investeren in een duurzame winkel”, zegt het koppel.

Sophie Delobelle (42) en Timo Van den Driessche (43) runnen al 12 jaar hun buurtwinkel op het Sint-Hubrechtsplein in Sint-Eloois-Winkel. Die plek in het centrum van de gemeente was daarvoor ook altijd al een winkel geweest. “We willen dat graag tot aan ons pensioen blijven doen”, zegt het koppel. “De gestegen energieprijzen zorgden er wel voor dat we moesten nadenken over de toekomst.”

Daarom besloten ze om grote verbouwingswerken door te voeren. Op vrijdagavond 6 oktober gaat de winkel voor ruim een maand dicht. “We plannen erg grote werken. Niet alleen de koelinstallatie en de koelkasten worden vernieuwd, maar er komt bijvoorbeeld ook een nieuwe vloer. Eigenlijk gaat bijna alles eruit met het oog op een nieuwe, moderne winkel. Het worden pittige weken, dat is zeker.”

Atelier Hervé

Pronkstuk van de nieuwe winkel moet Atelier Hervé worden, genoemd naar het derde kind van Timo en Sophie. “Timo is ambachtelijk slager. In de nieuwe winkel willen we met een shop in een shop de slagerij een belangrijke plaats geven.” Verse producten worden belangrijker in het aanbod, maar ook voorverpakte producten gaan een flink deel van de rekken vullen om de jongeren beter te bereiken,” legt Sophie uit.

“We willen op donderdag 9 november de winkel weer opendoen. Tegen dan hopen we ook bijkomend personeel te vinden. Vandaag werken we met tien mensen, maar er is zeker nog ruimte voor meer helpende handen.”