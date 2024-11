Bliksemafleiding Heleblitz start jubileumjaar met mountainbiketocht: “Fietsen voor De Warmste Week”

Heleblitz bestaat vijftig jaar en dat laten ze bij de in bliksemafleiding gespecialiseerde firma uit Moerkerke niet zomaar voorbijgaan. “We starten ons feestjaar met de VTT Heleblitz Classic, een mooie fietservaring in rond Damme in samenwerking met de Sint-Rita Trappers”, zegt medezaakvoerder Anthony Theys. “De opbrengst, waarbij we voor iedere inschrijving nog eens 5 euro bijleggen, gaat naar De Warmste Week.”

Al vijftig jaar lang legt de firma Heleblitz zich vanuit de Vissersstraat in Moerkerke toe op het beveiligen van vooral grote en hoge gebouwen tegen blikseminslagen. Al gaat het verhaal van bliksembeveiliging en de familie Theys al veel verder terug. Namelijk tot in 1897 als Armand Theys, de betovergrootvader van huidige zaakvoerders Anthony en Mathias Theys, van start gaat met het produceren van Franklin-staven voor bliksembeveiliging en elektromotoren. Doorheen de jaren kent het originele bedrijf van Armand Theys verschillende vertakkingen, waarbij zijn ondernemersbloed doorstroomt in familiebedrijven in onder meer motoren en industriële wasautomaten.

Restauratie

“In 1974 gaan mijn ouders Hendrik Theys en Leen Dhondt van start met het huidige bedrijf in bliksembeveiliging Helebliz, aanvankelijk gevestigd aan de Vissersstraat 87 in Moerkerke”, zegt huidig zaakvoerder Anthony Theys. “Eerst voerden ze ook nog diepteaardingen voor de spoorwegen uit en deden ze restauratie van ornamenten en torenhanen. Maar niet lang daarna sloegen ze definitief en volledig de richting van bliksembeveiliging in.”

Het bedrijfje dat startte met Hendrik en Leen, een bediende en een technicus op de weg, groeide door de jaren uit tot een uit de kluiten gewassen firma met enkele tientallen werknemers, actief in heel Vlaanderen.

“Vijftien jaar geleden verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie; een moderne en functionele nieuwbouw aan de Vissersstraat 21. En in 2015 heb ik dan samen met mijn broer Mathias de fakkel van mijn ouders overgenomen. Vandaag bestaat ons team uit 32 medewerkers. Dat zijn heel uiteenlopende functies en profielen, zoals technisch tekenaars, commerciële functies, technische inspecteurs en natuurlijk ook de monteurs en plaatsers.”

Bliksembeveiliging

Heleblitz legt zich dus toe op bliksembeveiligingsinstallaties voor vooral grote en hoge bouwen. Kerken vallen daar zeker onder maar ook grote kantoorgebouwen en bedrijven. Het bedrijf plaatst zowel externe als interne installaties. Bij de externe installaties wordt ervoor gezorgd dat de bliksem afgeleid wordt, onder meer via koperdraden die naar de bodem leiden. Daarnaast zijn er ook de interne installaties die specifiek elektriciteitskasten en computerinstallaties en -servers beveiligen. Het bedrijf zorgt voorts ook voor risicoanalyses, inspecties en onderhoud van bestaande installaties.

Mountainbiketocht

“Het vijftigjarige bestaan van ons bedrijf wilden we niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom zorgen we voor een feestelijk jubileumjaar voor het hele team, voor de klanten en ook een stuk voor de lokale gemeenschap hier in Damme waarin we actief zijn”, zegt zaakvoerder Anthony Theys.

“We trappen ons feestjaar af met de VTT Heleblitz Classic 2024 op zaterdag 16 november. Dit is een prachtige mountainbiketocht in en rond Damme waarvoor we samenwerken met fietsvereniging Sint-Rita Trappers. Er zijn drie afstanden: 26, 33 en 46 kilometer. Je kan vrij starten tussen 8 en 14 uur aan sportpark Meuleweg in Moerkerke. Daar zullen we zelf ook een grote tent opstellen om alle deelnemers en sympathisanten te ontvangen. De kostprijs bedraagt 5 euro voor leden van de wielerbond en 7 euro voor niet-leden. Iedere deelnemer krijgt een gratis drankje en hotdog bij aankomst en tijdens de après-bike zal het zeker aangenaam napraten zijn met andere fietsliefhebbers. Voormalig wielrenster en commentator Ine Beyen is host van het evenement. En ook heel belangrijk om mee te geven: per inschrijving doneert Heleblitz 5 euro aan De Warmste Week.”

Meer info:www.heleblitz.be/nl/vtt-heleblitz-classic