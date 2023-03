Bekende Smatch-gezichten Dirk en Chantal na meer dan 40 jaar met pensioen

Met de pensionering van Dirk Bonheure (60) en Chantal Hulstaert (60) sluit supermarkt Smatch in de Langestraat een tijdperk af. Dirk ging er aan de slag in 1979 en was er jarenlang gerant. Chantal, intussen ook veertig jaar actief in de winkel, volgde hem vijf jaar geleden op. “Dit is nog een echte buurtsupermarkt, dus we zullen de klanten zeker missen.”

De Smatchvestiging in de Langestraat, deel uitmakend van de groep Louis Delhaize, nam begin deze week afscheid van Dirk Bonheure en Chantal Hulstaert. Het duo beklom alle rangen binnen de supermarkt en werkte jarenlang in een verhouding van gerant (Dirk) en assistent-gerant (Chantal). De jongste vijf jaar had Chantal de leiding over de buurtwinkel in handen. “Ik ben zelf bij de voorganger van Smatch begonnen in 1979, ook hier in de Langestraat maar aan de overkant van de straat, daar waar nu het Flanders hotel gevestigd is”, vertelt Dirk, die als echte Bruggeling opgroeide in de Bapaumestraat, vlakbij de winkel.

“De supermarkt kende doorheen de jaren verschillende eigenaars en veranderde ook vaak van naam. Het begon als Codi, veranderde naar Edi en nog later Battard en Profi om dan zowat 20 jaar geleden de huidige naam Smatch te krijgen. Sinds 1992 zijn we gevestigd op de huidige locatie.” Dirk begon er als magazijnier en klom later door naar de functie van assistent-gerant. Zijn collega Chantal begon bij de supermarkt in de Langestraat in 1983, nadat ze eerder een tijd bij schoenenwinkel Paris Londres en bij het toenmalige Sarma had gewerkt. “Ik heb hier altijd graag gewerkt doordat het nog een echte buurtwinkel is waar we ruimte maken voor echt contact met de klanten. We begeleiden oudere, zwakkere of wat vereenzaamde mensen, zoals er hier in de buurt veel zijn, naar hun gewenste producten als ze iets niet meteen vinden”, zegt Chantal.

“Eigenlijk mag je wel zeggen dat de winkel hier jarenlang toch voor een groot stuk op ons heeft gedraaid, ook toen we de titel van gerant en assistent-gerant nog niet hadden”, vult Dirk aan.

Lange dagen kloppen

“Ik heb hier jarenlang gewerkt van 5.30 uur ’s morgens tot 20 uur ’s avonds. Chantal en ik werkten eigenlijk in duo. Veel mensen dachten dat wij een getrouwd koppel waren en dat de jongen die het hier straks overneemt als gerant onze zoon was”, lacht Dirk.

Dirk Bonheure (l.)) en Chantal Hulstaert (r.) bij de verkoop van druiven. © gf

Dirk werd in 2003 aangesteld als gerant en vervulde die functie met veel enthousiasme en geestdrift. “Toen mijn man vijf jaar geleden overleed, heb ik gas moeten terugnemen. Ik kon niet meer”, zegt Dirk geëmotioneerd. “Toen heeft Chantal het als gerant van me overgenomen. Ik heb daarna ook een tijdje in een andere vestiging gewerkt, maar ben dus teruggekeerd naar Brugge. Ja, ik zal het hier zeker missen, net als Chantal. Hoewel ik in Varsenare woon, zal ik nog regelmatig hier mijn boodschappen komen doen om zo ook nog eens de klanten en collega’s terug te zien.”