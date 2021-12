Dirk Bonheure is verzot op kerstversiering: “Kerstboom met 2.500 lampjes en 644 ornamenten”

Kerstversiering in huis, voor sommigen is het bijna een obsessie. Zo ook bij Dirk Bonheure (59) uit Coudeveldt in Varsenare: zijn huis heeft wel wat van een overdekte kerstmarkt, met alles wat er schittert en schijnt. “Alleen al in de kerstboom hangen meer dan 2.500 lampjes”, glundert de man.

“Het is eigenlijk allemaal begonnen toen ik jaren terug bij De Witte Pelikaan een prachtige collectie kersthuisjes zag van Lemax. Als kind droomde ik daar ook al van, maar met vijf kinderen kon er bij ons thuis met moeite een kerstboom van af. En dus haalde ik die schade later in”, vertelt Dirk.

Kerstshoppen

Het was ook de grote passie van zijn echtgenoot Marnix, die eind 2017 overleed. “We gingen elk jaar uitgebreid kerstshoppen met ons tweetjes. Toen ik vier jaar geleden plots alleen achterbleef, had ik het daar in het begin enorm lastig mee. Zeker met de feestdagen: Marnix is de week na Nieuwjaar overleden”, klinkt het.

Ondertussen heeft Dirk opnieuw de liefde gevonden. “Mario heb ik ontmoet via een Facebookgroep voor tweedehands kerstgerief”, glimlacht hij. “Dus ja, ook hij deelt die passie. Vorige week zijn we samen bijna vier uur bezig geweest met de kerstboom op te tuigen.” Meer dan 2.500 lichtjes hangen erin. “En ook nog 644 andere stukjes versiering. Veel ervan herinnert me aan Marnix, die daar oog voor had. Marnix was de liefde van mijn leven: we zijn 34 jaar samen geweest, waarvan vijf jaar getrouwd. Na zijn plotselinge dood ben ik drie jaar alleen gebleven. Maar Mario is gelukkig ook een echte huismus. Het liefste van al maken we het in deze donkere dagen thuis gezellig samen”, aldus Dirk.

Sommige jaren kopen we voor meer dan duizend euro kerstmateriaal, het is verslavend

In al die jaren verzamelde hij een klein kapitaal aan kerstdecoratie. Een kerststal met indianen, een draaimolen die stille nacht speelt, een grote engel met bewegende vleugels, tot zelfs een compleet zangkoor. “Het is een verslavende hobby”, glimlacht Dirk. “Sommige jaren kopen we voor meer dan duizend euro materiaal. En als we op reis gaan, zoeken we daar ook altijd de plaatselijke kerstwinkeltjes op. Een tante van me bracht net nog een mooie kerstman mee uit Rusland. Ik heb kerstgerief uit heel de wereld.”

Genieten in zetel

Ook op het werk maakt Dirk het graag gezellig: hij is al jaren gerant van de Smatch in de Langestraat. “Als ik ’s avonds van mijn werk thuiskom, steek ik meteen de lichtjes aan. Je hebt ook mensen die in deze tijd van het jaar hun voorgevel vol lichtjes hangen, maar daar heb je dan zelf niet zoveel aan. Ik kan hier uren in de zetel zitten genieten van al dat moois”, klinkt het. In de winter Kerst, in de zomer bloemen. “Heel ons huis staat er dan vol mee”, aldus Dirk.