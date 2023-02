571.548 bezoekers voor Kortrijkse solden in januari: “Bijna weer op niveau van voor corona”

Op dinsdag 31 januari liepen de wintersolden in Vlaanderen op hun einde. Kortrijk verwelkomde zo na Winter in Kortrijk in december ook in januari heel wat bezoekers in de binnenstad. Zo’n 571.548 shoppers jaagden er op de beste koopjes. “Dat is meer dan 70.000 mensen meer dan in 2022, en maar 20.000 minder dan in 2020, de laatste solden voor corona”, zegt schepen van Economie en Ondernemen Wouter Allijns (Team Burgemeester).

Ook dit jaar waren er in gans Vlaanderen een hele maand lang winterse solden in januari. In Kortrijk kwamen er 571.548 bezoekers op het kortingsfestival af. Dat zijn er een pak meer dan de 498.348 bezoekers in 2022, toen de coronavirusvariant omikron nog rondwaarde.

“We zijn heel tevreden”, reageert schepen van Economie en Ondernemen Wouter Allijns (Team Burgemeester). “We zagen met Winter in Kortrijk dat de cijfers de goeie kant uitgingen, terwijl het in december bij wijze van spreken vier weken geregend had. Mensen komen opnieuw uit hun kot, dat is duidelijk. En neen, we zitten nog niet aan het niveau van voor corona, want in januari 2020 waren er 591.236 bezoekers, maar het scheelt dus niet veel meer.”

De solden liepen van 3 januari tot dinsdag 31 januari. Een goeie maand voor de Kortrijkse handelaars, al merkten sommigen onder hen dat de soldenmaand niet erg veel verschilde van ‘normale’ koopperiodes. “Het kan zijn dat mensen gewend geraken aan de kortingsstrategieën”, zegt Allijns. “Zeker nu de doorlopende koppelverkoop sinds enkele jaren legaal is geworden. Maar ik ben zelf – voor het eerst in mijn leven – naar de eerste dag (3 januari, red.) van de solden geweest en ik moet zeggen dat er énorm veel volk rondliep in onze binnenstad. En dat op een dinsdag, normaal nooit een topdag.”

Een half lege winkelstraat in mei 2020. Toen heerste corona volop. © AN-a

Die Kortrijkse topdagen viel vooral op de zaterdagen van januari. Zo struinden zo’n 25.045 bezoekers rond op 7 januari en 24.864 op 21 januari. 28 januari was dan weer de absolute hoogdag voor de Kortrijkse solden, met 28.931 bezoekers. “Ik zou graag hebben dat er elke maand zoveel mensen naar Kortrijk komen, maar hier ben ik ook al heel tevreden mee (lacht). Nu is het wel een feit dat we, ondanks de crisis, als stad opnieuw op toerental komen wat bezoekerscijfers betreft.”