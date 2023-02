Selected Nation en Miamor blikken terug op solden: “Ik heb het gevoel dat mensen er niet meer op wachten”

Dinsdag was de laatste dag van de solden. Freya Deloore van Selected Nation en Nora Marku van Miamor blikken terug op de afgelopen maand. “Januari was een goede maand, maar nog niet te vergelijken met 2019, precorona”, aldus Freya.

“Het was oké, maar ik had het wel iets drukker verwacht. Ik heb het gevoel dat mensen niet meer per se wachten op de solden. Vorige maand en de dag na de solden kreeg ik namelijk evenveel klanten over de vloer”, vertelt Freya. Een trend die ook Nora opvalt. “Ik heb een goede maand achter de rug, maar dat was ook het geval in november en december. Ik heb in de Voorstraat wat minder passage in vergelijking met de Lange Steenstraat, maar ik vind dat er in het algemeen niet veel volk is in het stadscentrum. Echt bruisen doet het hier niet en dat is wel jammer. Ik zet vooral in op mijn sociale media zodat mensen gericht mijn zaak komen opzoeken.”

Geen uitgesproken verschil

Freya en Nora voelden geen uitgesproken verschil tijdens de solden en hebben een vergelijkbaar verkoopcijfer met andere maanden. “Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat de solden niet meer zo’n afgebakende periode is. Handelaars starten steeds vaker met de solden of geven doorheen het jaar korting, dan denk ik bijvoorbeeld aan de overgewaaide trend van Black Friday.” Al zouden mensen sneller een extra stuk laten liggen om het totaalbudget te drukken. “Dat is echter niet bij iedereen het geval. Sommige mensen zijn niet meer bezig met de verminderde koopkracht”, vertelt Freya. Iets wat Nora beaamt. “Als mensen niet meer continu geconfronteerd worden met de kost van het leven via het nieuws, valt die angst ook weg en durven ze weer wat meer uitgeven.”

Parkeergeld terugstorten

Beide kledingzaken doen ook aan consumptieparkeren: wie een bepaald bedrag spendeert bij deelnemende handelaars, krijgt vanzelf het parkeergeld teruggestort. “Of daar vaak gebruik van wordt gemaakt volg ik niet echt op. Het gebeurt automatisch. Als ze hier voor 50 euro kopen, wordt er een euro teruggestort op hun rekening. Je hoort wel positieve reacties. Het is uiteindelijk mooi meegenomen en je moet er eigenlijk niets voor doen. Al zijn er sommigen ook terughoudend om hun rekeningnummer te koppelen aan de app”, aldus Freya. Bij Miamor krijgen klanten een euro terugbetaald per aankoopschijf van 100 euro. “Net zoals Freya ben ik daar niet zo mee bezig. We bieden het wel aan, maar ik heb niet het gevoel dat het echt leeft bij mijn klanten.”