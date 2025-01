Weird Things In Kortrijk gooit visje uit voor standbeeld Johny Turbo

De bekende Instagrampagina Weird Things In Kortrijk stelde onlangs de vraag of Johny Turbo een standbeeld in de stad moet krijgen. Met 700 reacties stemde 95 procent op ‘E Veneign’. “Na de massale stemming, de vele positieve comments en een repost van Felix De Clerck (schepen van Cultuur) en burgemeester Ruth Vandenberghe lijkt het me hoog tijd meer recente historische figuren in het straatbeeld te laten verschijnen.”

Weird Things In Kortrijk – die tot op heden liever anoniem blijft – lanceerde een opvallend idee: een standbeeld voor Johny Turbo. “Kortrijk heeft al heel wat standbeelden van historische figuren. Denk aan Guido Gezelle, koningin Astrid of Louis Robbe. Mag dan wel verdiend zijn, maar het leek me leuk om iemand die recenter in geheugen zit te eren met een standbeeld, zoals volkszanger Johny Turbo”, zegt de beheerder. “Hij is verweven met de stad, zong in het West-Vlaams en zijn muziek leeft na 25 jaar nog steeds voort. Hij is niet zomaar een volkszanger, hij heeft een indruk nagelaten.”

Lanceren met event

De perfecte locatie voor een standbeeld zou volgens Weird Things In Kortrijk langs de Leie zijn, geïnspireerd op Turbo’s bekendste nummer. “Ergens ter hoogte van het museum Texture. Normaal zou daar het plein naar hem vernoemd worden.” Het idee houdt niet op bij een standbeeld. “Misschien kunnen we een event koppelen aan de onthulling. We kunnen een meezingavond organiseren, met onze Turbo Alive Band als tribute.”

Positieve community

Het Kortrijkse Instagramaccount hoopt met de poll en dit artikel een vonk te doen overslaan. “Ik hoop dat de stad het idee oppikt en er iets mee doet. Weird Things In Kortrijk draait om humor en het brengen van iets leuks in de straten. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Wandeling Der Verwondering’ tijdens WONDER. Ik wil met mijn pagina vooral focussen op positiviteit, community en fysieke realisaties met een twist in de stad.”

“Ikzelf hoef natuurlijk geen erkenning te krijgen, want dit draait uiteindelijk niet rond mij. Het belangrijkste is dat Johny Turbo zijn verdiende plek in de stad krijgt. Als het idee gerealiseerd wordt, zou ik graag met de stad overleggen om er iets ludieks rond te organiseren, met een hoek af.”