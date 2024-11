Laatste weekend om de Wandeling Der Verwondering te ontdekken

‘Weird Things in Kortrijk’ organiseert tijdens WONDER Creativity Festival een wandeling die de wenkbrauwen doet fronsen en de monden zal doen openvallen. “Ik heb een wandeling gemaakt met allerlei verhalen, onder het mom van ‘alles is waarheid’. Verhalen die mensen graag willen geloven”, zegt de onbekende entiteit achter de succesvolle Instagrampagina.

Op zeven locaties – aan de BUDAfabriek, Budabrug, de verlaagde Leieboorden, de Broeltorens, het Casinoplein, aan het Belfort en de Vlasmarkt – vind je tijdens WONDER de 14 verwonderende verhalen van Weird Things in Kortrijk over onze stad. De in totaal 14 verhalen worden beschreven op houten panelen. De ‘Wandeling Der Verwondering’ is in samenwerking met Brecht Soenen voor beelden en Andres Willaert voor vormgeving.

“Kortrijk is een stad met een enorme geschiedenis, maar die geschiedenis is slechts gekend door diegenen die er zich in hebben verdiept … Verwacht een samenspel van humor en (on)geloofwaardigheid op je pad”, klinkt het bij WONDER.

Budabrug

Eén van de verhalen gaat over de Budabrug. Zo zou de huidige locatie van de Budabrug een heilige plek zijn geweest die sterke banden had met het boeddhisme. “Het Buda-eiland was ooit de thuisbasis van een oud boeddhistisch klooster dat in de middeleeuwen door monniken werd gesticht. Hun ultieme doel was om het boeddhisme in onze contreien te verkondigen. Deze monniken bouwden de eerste ‘buddha-brug’ om het klooster te verbinden met de rest van de stad.”

“In de 13e eeuw raakte het klooster echter in verval na een reeks van religieuze vervolgingen. Doorheen de tijd werd deze opmerkelijke passage vergeten. Slechts enkele oude manuscripten bleven over en deze kan u trouwens nog steeds bewonderen in de Lourdesgrot van Kortrijk.”

“Volgens vele verhalen zou de huidige Budabrug een mysterieuze vloek dragen die ervoor zorgt dat ze frequent defect raakt. Deze vloek, zo wordt gezegd, is het gevolg van een betovering die werd uitgesproken door één van de laatste monniken die in het boeddhistische klooster leefden.”

“Om deze aanhoudende vloek te overwinnen heeft de stad Kortrijk een plan ingediend om de brug te vervangen door een luchtbrug. Hoewel de plannen nog niet officieel zijn bevestigd hebben ze wel al geleid tot vele speculaties.”