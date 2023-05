Van Arno over ‘lukken’ tot Westvleteren. Jij hebt beslist: dit is de Canon van West-Vlaanderen

Vergeet de Canon van Vlaanderen, wij serveren u de enige lijst die er écht toe doet: de Canon van West-Vlaanderen. Jij bracht massaal en weloverwogen jouw stem uit om het DNA van onze geliefde thuisprovincie samen te stellen. Van Willem Vermandere over de Menenpoort tot deze krant: dit ádemt West-Vlaanderen.

Trappist van Westvleteren

Het legendarische trappistenbier is al sinds jaar en dag verbonden met de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren en in ons land ook enkel daar verkrijgbaar. Het wordt beperkt gebrouwen en is dus niet altijd beschikbaar. Toen de Westvleteren 12 in 2005 door het vermaarde bierforum Ratebeer.com werd uitgeroepen tot beste bier ter wereld, ontstond er een heuse stormloop. En die is nooit meer gaan liggen. Tip: wie de godendrank aan de lippen wil zetten, kan daarvoor terecht in de horecazaak In De Vrede, pal tegenover de abdij. Gezondheid!

De IJzertoren

Dit vredesmonument aan de oever van de IJzer in Diksmuide torent al bijna een eeuw boven het weidse landschap uit. De eerste toren werd in 1930 ingewijd, maar in maart 1946 gedynamiteerd. In augustus 1965 werd de huidige, 84 meter hoge, toren officieel geopend. De IJzertoren herbergt een museum over oorlog, vrede en de Vlaamse ontvoogding. Het bouwwerk is in de eerste plaats een herdenkingsplek voor de Vlaamse gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, maar hij staat ook symbool voor de aan de IJzer ontstane wil tot meer politieke verzelfstandiging van Vlaanderen.

Willem Vermandere

De man die zijn volk West-Vlaams leerde (zingen). Lang voor het hip was, liet de intussen 83-jarige Westhoeker al parels als Bange Blanke Man, Blanche en zijn peird en Lat mie maar lopen op de wereld los. Zijn imposante oeuvre leverde de man heel wat erkenning op. In 2000 werd de Steenkerkenaar al tot ereburger van Veurne uitgeroepen en sinds 2009 maakt hij deel uit van de Eregalerij van Radio2.

‘Eigen Kweek’

Het feit dat u vandaag op radio en televisie om de oren wordt geslagen met fictiereeksen en muziek in het West-Vlaams, hebben we in zeer grote mate aan Eigen Kweek te danken. Het eerste seizoen kwam in 2013 bij de VRT op antenne en was een ongezien succes. De avonturen van een boerengezin dat door financiële problemen noodgedwongen cannabis begint te kweken, kluisterde wekelijks meer dan één miljoen Vlamingen aan de buis. Er volgden nog twee seizoenen en een kerstspecial, maar de familie Welvaert plaveide vooral de weg voor series als Nonkels, Onder Vuur en de spin-off Chantal.

De Krant van West-Vlaanderen

Ook deze krant is op en top West-Vlaams. In 1954 riep advocaat Willy De Nolf De Roeselaarse Weekbode in het leven. Daaruit groeide het huidige Roularta Media Group en de lokale Roeselaarse krant vervelde tot een provinciale titel met vijf lokale edities en één overkoepelende algemene krant. Vandaag bereikt KW 538.000 lezers. Of eenvoudiger gezegd: één op twee West-Vlamingen neemt onze krant in handen of surft naar onze website.

De Menenpoort

Wie Ieper zegt, denkt meteen aan de Menenpoort. Het indrukwekkende herdenkingsmonument werd in 1927 door de Britten gebouwd ter nagedachtenis van de bijna 55.000 niet-geïdentificeerde Britse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden. In de muren van de Menenpoort staan in totaal 54.896 namen van vermiste soldaten van het Britse Gemenebest gebeiteld. Elke avond, stipt om 20 uur, wordt als eerbetoon de Last Post geblazen. Telkens onder massale belangstelling.

Garnaalvissers

Uniek in de wereld, dat zijn de garnaalvissers van Oostduinkerke. De paardenvisserij is een eeuwenoude ambacht die tot vijfhonderd jaar in de geschiedenis teruggaat en in vervlogen tijden langs de volledige Noordzeekust beoefend werd. Nu kan je hen, getooid in hun typerende gele jekkers, enkel nog in de Koksijdse deelgemeente aan het werk zien. Tien jaar geleden riep Unesco onze garnaalvissers uit tot Immaterieel Cultureel Erfgoed.

De ‘lukken’ van Jules Destrooper

Een van de beroemdste koekjes ter wereld is op en top West-Vlaams. De natuurboterwafeltjes, door iedereen liefkozend lukken genoemd, zijn een klassieker op elke koffietafel. Het koekje werd in 1890 gecreëerd in een kleine bakkerij in Lo-Reninge en is 133 jaar later nog steeds een vaste waarde. De naam verwijst naar de gelukswafeltjes die in West-Vlaanderen traditioneel rond Nieuwjaar worden gebakken: geluk of beter: lukke.

Will Tura

De keizer van het Vlaamse lied. Arthur Blanckaert (82), zoals hij in het echte leven heet, uit Veurne begon zijn zangcarrière in de jaren ‘50 en scoorde elk decennium nadien talloze hits. Denkt u maar aan Eenzaam zonder jou, Hoop doet leven en Mooi, ‘t leven is mooi. Hij bracht meer dan honderd albums uit en werd volop gewaardeerd door pers, publiek en medemuzikanten. Eind maart van dit jaar kondigde hij aan een punt achter zijn carrière te zetten.

Arno

Le plus beau. Arno Hintjens zag het levenslicht in Oostende en groeide uit tot een internationaal muziekfenomeen. Hij startte in 1972 met de band Tjens Couter en brak in 1980 volledig door met TC Matic. Ook solo gooide Arno hoge ogen. Hits, zegt u? Onze Oostendse rebel grossiert erin. Les yeux de ma mère, Les filles du bord de mer, Oh la la la… Te veel om op te noemen. Op 22 april 2022 overleed de man, na een lange en moedige strijd tegen pancreaskanker. Hij werd 72 jaar.