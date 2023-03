Wouter Deprez speelt show in Brugge voor twee bosprojecten

De West-Vlaamse komiek en conferencier Wouter Deprez speelt op zaterdag 13 mei voor de elfde keer zijn show ‘Speech’ in de grote zaal van het Concertgebouw. De opbrengst van de show gaat naar twee bebossingsprojecten.

Wouter staat niet alleen bekend als een gevierd en populair entertainer, maar ook als een natuurvriend. Zo mocht blijken toen hij enkele jaren geleden in de bres sprong voor een bos dat zou verdwijnen voor uitbreidingsplannen van een transportmaatschappij. Nu schiet hij opnieuw de bossen te hulp. De elfde opvoering van zijn show in het Concertgebouw wordt, in samenwerking met Comedyshows.be, een benefietvoorstelling ten voordele van twee bebossingsprojecten.

Het eerste project is dat van Concertgebouw Brugge zelf. Dat wil tegen eind 2023 een bos met 2.000 bomen aanplanten in Sint-Andries. Het tweede project is dat van Faja Lobi, dat in 2012 opgestart door Jurgen Heytens. Hij kocht met eigen middelen enkele hectares dorre grond in Congo. Op tien jaar tijd plantte hij samen met 580 werknemers al 4.000 hectare bos aan. “Ik heb grote waardering voor mensen die zich willen inzetten voor zulke fantastische projecten, zowel het project in Congo, dat ook nog eens op socio-economisch vlak interessant is, als het lokale project van Concertgebouw”, zegt Wouter Deprez.