Toneelgezelschap TheaMuze verkoopt KloosterNONsens in Gullegem

Toneelgezelschap TheaMuze wil de Gullegemnaars op een hilarische avond theater trakteren. Dat doen ze op 14 en 16 oktober in OC De Cerf met de doldwaze komedie ‘KloosterNonsens’. Wie er bij wil zijn, moet wel meteen kaarten kopen, want die vliegen de deur uit.

Thea Muze is een Gullegemse theatervereniging die in juli 2018 opgericht werd door Koen Stockman, Emmelie Grymonprez en Kenneth Soetaert. Op 22 september 2018 ging de vereniging officieel van start. Door de coronabeperkingen bleef ze aanvankelijk onder de radar. Toch bracht ze intussen al twee komedies voor het voetlicht.

Doldwaze misverstanden

KloosterNonsens, van toneelschrijver Hugo Renaerts en geregisseerd door acteur Kenneth Soetaert, wordt de derde productie. Ze verhaalt over een verlaten klooster in Gullegem waar een waardevol zilveren kruis verborgen zou kunnen zijn. Een beruchte inbreker met zijn aartsdomme slotenkraker wil zich hiervan meester maken. Als hun aanwezigheid wordt ontdekt, zijn ze verplicht zich als nonnen voor te doen om in het klooster te kunnen blijven.

Net datzelfde ogenblik maken ook vijf leden van de ‘Vereniging Voor Vrolijk Vrouwen’ hun opwachting in het klooster: ook zij zitten achter het kruis aan. En omdat kloosters doorgaans door nonnen zijn bewoond, meten ook de vijf dames zich een habijt aan.

Als zich tot slot nog een tweede inbreker aandient, vindt die ook niks beters dan zich voor bisschop op inspectieronde met zijn secretaris voor te doen. Het resultaat levert een aaneenschakeling van doldwaze misverstanden en toestanden op.

U kunt nog naar het stuk gaan kijken op vrijdag 14 oktober om 20 uur of zondag 16 oktober om 17 uur. Kaartjes kosten 12 euro.

