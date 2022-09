Nieuwe editie d’Ostendsche Revue 2023 met Loes Van den Heuvel voorgesteld

Het nieuw bestuur van d’Ostendsche Revue, onder leiding van voorzitster Aïssa Butseraen, heeft zaterdagavond, in CC De Klisse, de nieuwe editie 2023 voorgesteld, in aanwezigheid van de acteurs, de medewerkers en de sponsors.

Nieuw in de 23ste editie van de Revue is dat er naast het aantreden van een nieuwe actrice, Imka Locqueneux uit Bredene, ook beroep wordt gedaan op een verrassende gastactrice, niemand minder dan Loes Van den Heuvel, overbekend als Carmen uit FC De Kampioenen.

Ze zal een belangrijke rol spelen in het verhaal met de titel ‘Loat Et Uut’, geschreven door auteur Rudy Blomme, met steun van regisseur Hilde Veulemans. Zaterdag werd ook een passende hulde gebracht aan Charlie Wyllie, die aantrad in 38 edities van de ‘oude’ Oostendse Revue en de ‘nieuwe’ d’Ostendsche Revue. Charlie blijft medewerker maar zal geen actieve rol meer vertolken.

De vertoningen van ‘Loat Et Uut’ gaan door op 12, 13, 14 en 15 januari 2023 in CC De Grote Post.

(FRO/ Foto FRO)