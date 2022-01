Musical Joelia gaat deze krokusvakantie in première in Middelkerke

Starlight Musical Productions vzw plande vorig jaar, naar aanleiding van het tienjarig bestaan, de eerste eigen musical ‘Joelia’. Corona gooide roet in het muzikale eten en de opvoeringen moesten afgelast worden. De musical komt deze krokusvakantie echter terug.

Starlight Musical Productions bleef niet bij de pakken zitten en in september van vorig jaar werden de repetities hervat. De hoofdzakelijk Middelkerkse en regionale cast is volop in de weer om straks, tijdens de krokusvakantie, het beste van zichzelf te geven. Alles verloopt vlotjes en de ticketverkoop is van start gegaan. Straks kunnen heel wat mensen genieten van Joelia in het centrum De Branding in Middelkerke.

Toen voorzitter Jurgen Ollevier in november 2019 aankondigde dat de eerste eigen musical er aan zat te komen en dat de audities in maart van 2020 zouden plaatsvinden, kon hij niet weten wat er ons allemaal te wachten stond. Corona kwam opduiken en de geplande voorstellingen in de krokusvakantie van 2021 moesten het ontgelden. Alles werd noodgedwongen uitgesteld en verplaatst, maar er is opnieuw licht aan het einde van de musicaltunnel en binnen enkele weken is het dus zover en gaat de eerste eigen musical van Starlight Musical Productions vzw in première.

Live muziek

Ondervoorzitter Rudy Baert: “Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de vereniging hebben we beslist om zelf een compleet nieuwe musical te schrijven. Eerder waren er al Peter Pan in 2011, De blauwe vogel in 2013, De avonturen van Tom Sawyer in 2015, Oliver in 2017 en Reinaert in 2019. De voorbereidingen waren al volop aan de gang in 2020 toen alles stilgelegd moest worden.”

Niet evident

“Wij zijn geen vereniging met leden, dus is het allemaal niet evident om een cast bijeen te brengen. In september 2021 werden er dan uitzonderlijk audities georganiseerd onder de bevolking van Middelkerke en omstreken om de cast voor het nieuwe project samen te stellen. Het is ons gelukt en ook bij deze musical zal de muziek live worden gespeeld.”

De cast bij Starlight Musical Productions vzw bestaat steeds hoofdzakelijk uit plaatselijke en regionale talenten, want een van de doelstellingen is niet enkel groot, maar ook klein talent en grote kans geven. Ervaring is niet echt een must, maar het is wel belangrijk dat je kan zingen of dansen en vooral dat de deelnemers zich inzetten en er voor gaan. Het script en de liedjesteksten zijn van Koen Appels, de regie is in handen van Rik Lamote.

Verder zijn er Peter en Emilie Pierre (muziek en zang), Anse Warmoes (dans) en Thomas Vanhauwaert (arrangementen) die hun kundige medewerking verlenen aan deze musical. Tussen vrijdag 25 februari en zondag 6 maart zijn er 11 voorstellingen voorzien in centrum de Branding in de Populierenlaan 35 in Middelkerke. Er zijn zowel namiddag- als avondvoorstellingen.