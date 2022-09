Kyran Raes is nieuwe voorzitter van de toneelvereniging Komedie Kateie

Komedie Kateie kan eindelijk het stuk ‘Pokeren voor Australië’ brengen. Het was oorspronkelijk de bedoeling om deze komedie in februari 2021 op te voeren, maar het coronavirus besliste daar anders over. De eerste voorstelling is gepland op vrijdag 23 september. We hadden een gesprek met de kersverse jonge voorzitter Kyran Raes.

We zijn te gast in zaal Vuurtoren waar alle spelers toestromen voor de laatste repetities. De toneelvereniging is al sinds 2020 bezig met het stuk ‘Pokeren in Australië’. Omdat er zoveel tijd is overgegaan, is er ook een serieuze wissel onder de spelers. Vier van de negen acteurs zijn helemaal nieuw op de bühne. Op woensdag 21 september is de generale repetitie gepland, waar onder meer leerlingen van het internaat van de Groene Poorte op uitgenodigd zijn.

“Jos Verhaeghe, Eric Louagie, Henri Blondé, Jeannine Beyen, Ginette Beyen, Jacqueline Demeulemeester, Marina Nollet en Josiane Goderis hebben 37 jaar geleden de toneelvereniging Komedie Kateie opgericht. Jarenlang hebben ze zich ingezet en alles gegeven. Onlangs organiseerden we nog een mooi afscheid van de oud-bestuursleden in de Oesterput. Vijf leden zijn gestopt omwille van hun hoge leeftijd of om gezondheidsredenen, steekt Kyran Raes (23) van wal. “We hebben een goede groep waar niet alleen de mensen die op het podium staan hun verdienste hebben: het maken en opbouwen van het decor, de kostuums, de bar, promotie maken,… iedereen draagt een steentje bij.”

Chiro-groepsleider

Kyran houdt al van jongsaf van toneelspelen: “Het begon met het schooltoneel. Ik vind het een aparte manier om jezelf te uiten. Je kan telkens een andere rol aannemen. Daarnaast hou ik ook van musiceren en dat komt vaak ook van pas.”

De liefde voor het theater groeide bij het schooltoneel

De liefde voor het theater kreeg hij mee van een leraar uit de basisschool OLV-College op de Vuurtorenwijk waar hij intussen zelf les geeft. Hij staat voor de klas van het zesde leerjaar. Daarnaast was Kyran jarenlang actief in de Chiro. Talenten als het leren organiseren en de trekkersrol vervullen als groepsleider komt nu zeker van pas voor de jonge voorzitter. Kyran vervolgt: “Onze vereniging telt een dertigtal actieve deelnemers waarvan er negen op het podium zullen te vinden zijn. Het stuk ‘Pokeren voor Australië’ dat we vanaf 23 september brengen in een regie van Gwen Deprez, gaat als volgt: een koppel wil op reis naar .. hoe kan het anders.. Australië, maar de echtgenoot verbrast al hun geld tijdens het pokeren. Hij slaagt erin dit te verbergen tot de schuldeiser voor de deur staat…” (CW)

Wie benieuwd is naar het verloop, kan kaarten bestellen via www.komediekateie.be. Er zijn al meer dan 600 tickets de deur uit. Je kan kiezen tussen volgende voorstellingen: 23, 24, 30 september en 1 oktober om 20 uur en 25 september om 19 uur. Je bent welkom in Zaal Vuurtoren, Thomas van Loostraat 32.