KLJ Ledegem brengt komedie op de planken

KLJ Ledegem is momenteel volop bezig met de voorbereidingen van hun nieuwe toneelvoorstelling ‘Het Gekkenhuis’.

Van vrijdag 1 april tot en met zaterdag 9 april brengt de jongerenvereniging vijf voorstellingen van de komedie. “Twee jaar geleden zijn we reeds gestart met de repetities, we zijn blij dat we binnenkort eindelijk de mensen aan het lachen kunnen brengen”, aldus Saida Dupulthys. In een ver verleden bracht KLJ Ledegem verschillende keren een toneelstuk op de planken. De huidige generatie pikte die draad terug op. “We hebben reeds twee keer een toneelstuk opgevoerd. Twee jaar geleden startten we met de voorbereidingen voor ons derde stuk. De coronacrisis gooide echter serieus roet in het eten”, aldus Saida Dupulthys van KLJ Ledegem. Enige tijd geleden kon de vereniging de repetities opnieuw opstarten. “Nu zitten we in de laatste rechte lijn naar onze voorstellingen. De kaartenverkoop is inmiddels gestart.”

Huize Snoeck

Op vrijdag 1 april, zaterdag 2 april, zondag 3 april, vrijdag 8 april en zaterdag 9 april brengt KLJ Het Gekkenhuis in zaal De Kring. Roger ligt in Huize Snoeck tussen de lakens met de schoonheidsspecialiste van zijn vrouw. Op dat moment komt zijn vrouw thuis. Nog geen catastrofe, die komt later. De bedrogen echtgenote brengt echter het goede nieuws mee. Ze heeft kennisgemaakt met een stinkend rijke tante, die op het punt staat een testament te maken ten bate van een liefdadigheidsinstelling. Op het moment dat Huize Snoeck aan het oudje voorgesteld wordt als een privé-inrichting voor geesteszieken, met chronisch geldgebrek, loopt echt alles in het honderd. “Een toneelavond om van te smullen, maar vooral ook om eens goed mee te lachen,” aldus Saida.

Kaartenverkoop

Wie er graag bij wil zijn, kan inmiddels kaarten verkrijgen via Saida op het nummer 0474 52 28 78 of door een mailtje te sturen naar kljledegem@hotmail.be. Kaarten kosten in voorverkoop 8 euro, de dag zelf betaal je 10 euro. “We hebben lang weinig kunnen doen, maar nu kijken we er enorm naar uit om ons opnieuw helemaal uit te leven.” (BF)