Jongerentoneelgezelschap Studio K brengt ‘SAM’

Met het stuk ‘SAM’ van auteur Tom Durie brengt Studio K, het jongerentoneelgezelschap dat acteert onder de vleugels van de Karel van Mander Ghesellen, een actueel toneelstuk op de bühne, in een regie van Sibille Debacker. Na ‘Koning Odysseus’ is dit opnieuw een grote uitdaging voor de debuterende acteurs uit Meulebeke.

Tom Durie is de schrijver van het boek SAM en de auteur van het gelijknamig toneelstuk uit 2013. Tom is gepassioneerd door taal en theater. Hij is verbonden aan het theatergezelschap De Toverlantaarn in Diksmuide. Sibille Debacker (45) heeft als kersverse regisseur de toneelkriebels in het bloed. Ze debuteerde ooit bij de Karels in het stuk Het Atelier. Enkele jaren geleden volgde Sibille een regieopleiding en nu mag ze daadwerkelijk zorgen voor een puike vertoning met een groep jongeren tussen 14 en 19 jaar.

Godsgeschenk

“Regisseren betekent groeien in het stuk zelf”, aldus Sibille. “Spelen is dan vooral inspelen, is bewegen, is acteren vanuit het hele lijf. Een toneelstuk regisseren is een constante wisselwerking met de spelers, ik beschouw het als een zoektocht naar de gulden middenweg om uiteindelijk tot de perfecte oplossing te komen. Ik hou enorm veel van sociaalartistieke projecten. Het stuk is in dat opzicht een godsgeschenk. Het is vrij toegankelijk qua taal en het is heel hedendaags. Er moet hard gewerkt worden rond de personages. De jongeren kennen elkaar goed dankzij het toneelstuk dat ze vorig jaar op de planken zetten, maar het vergt toch een aanpassing om nu in de huid van pesters en slachtoffers te kruipen.”

Meedogenloos spel

‘Sam’ is het verhaal van een sympathieke derdejaarsleerling die bij het begin van het schooljaar in een nieuwe school terechtkomt. Daar maakt hij kennis met de eerder bizarre manier waarop de school gerund wordt… niet door de directie of door een groep leerkrachten, maar door enkele leerlingen. Jonas en Casey voeren er, samen met enkele volgelingen, een waar schrikbewind. Ze hebben een soort eigenaardig classificatiesysteem ingevoerd om alle leerlingen in groepen in te delen. Alhoewel Sam zich in het begin zoveel mogelijk afzijdig houdt, helpt hij op een avond een medestudent met een stuk gestoken fietsband. Dat is voldoende om de hele club tegen zich in het harnas te jagen. Op die manier wordt hij in een meedogenloos spel meegesleurd, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn.

‘Sam’ schetst een heel realistisch beeld van hoe pestgedrag het leven van veel jongeren kan verzieken. Het is een absolute aanrader voor iedereen die zich met die problematiek verbonden voelt. Het stuk krijgt gestalte door Alyssa Debommarez, Arthur Delecluyse, Janne Himpe, Jelle Craeynest, Julie Declercq, Lente Maenhout, Lies Vanhaesebrouck, Lune Dewulf, Martje Bekaert, Nina Dewulf, Noor Decorte, Qiëlle De Wielemaeker en Renée Quintyn.

Zaal Ter Deeve, op 14 en 15 april om 20 uur en op zondag 16 april om 16 uur. Tickets kosten 10 euro. Info en tickets: www.dekarels.be. Op dinsdag 28 maart is er een verkoopmoment van tickets in Ter Deeve van 14 tot 17 uur.