Het Prethuis start op glansrijke manier hun jubileumjaar

Vrijdagavond ging ‘Café Beveren’ in première in De Leest. Het is de start voor een feestelijk jaar bij Het Prethuis.

‘Café Beveren’ veroverde in 2017 het Antwerpse fakkeltheater, en ter gelegenheid van de tiende verjaardag maakte bedenker Jeroen Maes er een West-Vlaamse versie van. Op vrijdag 13 januari ging het in première in De Leest in Izegem, waar er dit weekend zes voorstellingen worden gespeeld, vooraleer ze nog richting Aalter, Blankenberge, Moorslede, Ieper, Deinze en Koekelare trekken.

In het volkscafé maken we kennis met enkele kleurrijke personages, gaande van de wulpse Nancy tot de neurotische Theo. Eén voor één hebben ze het café, met centraal een DECAP-orgel, in hun hart gesloten. Bazin Jeanine ziet ze maar al te graag komen. Maar dan duikt de mysterieuze Dennis op in het café. Een charmant figuur, tot blijkt dat zijn bezoek toch niet zo onschuldig is en hij Café Beveren op zijn grondvesten doet daveren…

Vlekkeloos

In de cast zien we Jeroen Maes, Bianca Vanhaverbeke, Wim Stevens, Jits Van Belle, Danni Heylen en Floris Devooght, die als vanouds vakwerk afleveren. Extra hulde aan Jits Van Belle, die van Oost-Vlaanderen afkomstig is, maar een zonder meer vlekkeloos West-Vlaams dialect aflevert. Straf! Danni blijft dan weer dicht bij ‘haar’ Antwerps, maar dat komt vooral omdat ze last-minute insprong voor een zieke Martine Jonckheere. Zij kent het personage als haar broekzak, want ze was ook te zien in de Antwerpse versie.

Ook nu leveren de acteurs en actrices vakwerk af. © GF

Al tien jaar zorgt Het Prethuis voor uitverkochte zalen. En dat gebeurt niet zomaar. De stukken zijn bijzonder goed geschreven, en feilloos uitgewerkt door spelers die ook écht plezier in hun vak hebben. In ‘Café Beveren’ worden ook de emo-momenten niet geschuwd, maar het is nooit té. Net die authenticiteit en vakliefde zorgt ervoor dat Het Prethuis al jaren een breed publiek bereikt, dat steevast enthousiast reageert. Het is dan ook geen toeval dat er al meer dan dertig voorstellingen uitverkocht zijn voor ‘Frank wordt Francine’, dat volgende maand in première gaat. En het feestjaar krijgt extra luister met nog een nieuwe voorstelling dit najaar.

Trots op de borst

Gezelschappen of producties zijn moeilijk te vergelijken, maar Het Prethuis hoeft niet onder te doen voor wat pakweg een Sven De Ridder Company of Studio 100 brengt. Integendeel, zelfs. Akkoord, daar is er vaak een pak meer budget voor decor. Maar een decor is en blijft de achtergrond. Wat écht telt: het verhaal en de uitwerking daarvan en daar mogen Jeroen en de zijne zichzelf trots op de borst kloppen. Zelfs al hoeft Het Prethuis zich na al die jaren niet meer te bewijzen, ze doen het toch nog. En met glans. Dat er nog veel jubileumjaren mogen volgen!

Wie nog tickets wil voor ‘Café Beveren’ moet zich reppen. Alle info vind je op www.prethuis.be.

Hier lees je ook nog het interview met Jeroen Maes vorig najaar, naar aanleiding van de tiende verjaardag van Het Prethuis.