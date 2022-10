Stand-upcomedian Hans Cools laat met ‘Cools & Zonen’ eerste soloshow op de wereld los: “Mensen doen lachen. Bestaat er iets mooiers?”

Vier jaar nadat Hans Cools zijn allereerste stapjes in de comedywereld zette, is hij klaar om met zijn eerste soloshow een spervuur aan lachsalvo’s te lanceren. In ‘Cools & Zonen’ maakt de Lichterveldenaar de afweging tussen de wereld waarin hij zelf opgroeide en die van zijn eigen twee zoontjes. “Het is ongelofelijk spannend”, glimlacht hij. “En zeggen dat alles op de kermis van mijn eigen dorp is gestart.”

Had je Hans Cools (34) pakweg tien jaar geleden gezegd dat hij ooit (minstens) 25 keer in een volle zaal een hele avond aan elkaar zou grappen, hij had eens smakelijk gelachen. “En toch is het zo”, glundert hij.

“Af en toe moet ik mezelf eens in de arm knijpen. Het is gewoon de max. Mensen doen lachen. Bestaat er iets mooiers in deze wereld?”

Humo’s Comedy Cup

Hans’ comedyverhaal start in zijn eigen Lichtervelde, waar hij met zijn vrouw Tine Samyn (33) en hun twee zoontjes Cas (3) en Eli (4) woont. De ingenieur bouwkunde, die bij een bouwbedrijf in Kortrijk werkt, werd in mei 2018 door de lokale chiroafdeling gevraagd om een feestje vol optredens aan elkaar te praten.

“Ik moest de lijm van de avond worden”, blikt hij terug. “Blijkbaar had ik dat niet zo heel slecht gedaan, want achteraf zeiden veel mensen dat ik er iets mee moest doen.”

“Hier en daar mogen we al het bordje uitverkocht bovenhalen”

Dat resulteerde in september van datzelfde jaar in een inschrijving voor Humo’s Comedy Cup. “Toen bleek dat ik ook beeldmateriaal moest insturen. Ik contacteerde de patron van café De Piraat in Lichtervelde met de vraag of ik in zijn zaak een klein optreden kon geven. Voor ik het wist, stond ik in een bomvolle tent tijdens het kermisweekend van Lichtervelde. Daar is mijn comedycarrière gestart.”

Hans bereikte uiteindelijk de halve finale van Humo’s Comedy Cup – Amelie Albrecht was de latere winnares – en in 2019 schreef hij de Commeere Comedy Cup én de Lunatic Comedy Award op zijn naam.

“Blijkbaar viel mijn humor in de smaak”, glimlacht hij. “Sindsdien is de trein niet meer gestopt.”

Twee optredens per week

Hans werkt zo’n 100 optredens per jaar af. “Ik doe er gemiddeld twee per week. Druk, maar zo heb ik het graag. Én zo leer je ook de stiel. Ik vind het ook gewoon geestig. Wanneer het publiek geniet, geniet ik zelf ook. Ik wil mensen gewoon een leuke, zorgeloze avond bezorgen. Eentje waarna ze tegen hun vrienden kunnen zeggen dat ze eens goed gelachen hebben.”

© Kurt Desplenter

De voorbije jaren maakte Hans al flink wat mijlpalen mee. “Tijdens de Nacht van de Humor in Waregem in 2019 zat er 1.600 man in de zaal. Een jaar later mocht ik ook tijdens de Comedy Marathon in de Gentse Capitole mijn ding doen. Op de line-up prijkten zo goed als alle Vlaamse kleppers: Philippe Geubels, Wim Helsen, Alex Agnew… Nerveus maakte me dat niet, maar ik was wel behoorlijk onder de indruk om in zo’n zaal te staan.”

Hans omschrijft stand-upcomedy als zijn grote uitlaatklep. “Ik kan er mijn ei in kwijt. Mijn inspiratie haal ik uit het dagelijks leven. Mijn job, ons gezin, de buurtschool… Ik sta met een gezonde portie verwondering in het leven.”

“Mijn vrouw is leerlingenbegeleidster in een secundaire school in Kortrijk. Zij werkt in een omgeving die heel veraf ligt van de leefwereld waarin ik opgroeide. Een enorme bron aan inspiratie. Maar ook onze twee zoontjes zorgen voor heel wat stof waarmee ik aan de slag kan.”

Hans omschrijft zijn werk als authentieke verhalen die in een huis-, tuin- en keukensfeertje gedoopt zijn. “Altijd herkenbaar en met een grote grond van waarheid achter, maar wel overgoten met een grappig sausje.”

“Ik heb niet de intentie om mijn publiek een expliciete boodschap mee te geven of een geweten te schoppen, ik wil voor een mooie avond zorgen. En als ik mensen en passant aan het nadenken zet, is dat mooi meegenomen.”

Tenen uitkuisen

In januari 2023 staat de première van Cools & Zonen op stapel, Hans’ eerste avondvullende soloshow. “Daarvoor ben ik nu gildig aan het try-outen”, knipoogt hij. “Ik heb bijna anderhalf uur materiaal nodig, terwijl mijn langste optreden tot voor kort 45 minuten was. Ik mag dus mijn tenen uitkuisen, maar het is een prachtige rit.”

© GF

In Cools & Zonen vergelijkt Hans de wereld waarin hij zelf opgroeide met die waarin zijn twee zoontjes groot worden. “Dat doe ik met de nodige ontroering en ongeloof. Onderweg probeer ik te ontdekken wat ik zeker wil meegeven aan Cas en Eli.”

Met 25 shows op de agenda lijkt zijn eersteling nu al op een grandioos succes af te stevenen. “De ticketverkoop loopt goed”, zegt Hans. “Hier en daar mogen we al het bordje uitverkocht bovenhalen, maar tegelijk blijft het spannend. De speeldata liggen vast, het volk vindt de weg naar de zaal, nu is het aan mij om ze er ook ín te houden”, lacht hij.

Sportpaleis!

Hans combineert zijn leven als stand-upcomedian met een job als ingenieur. Een combinatie die goed werkt, vindt hij. “Mijn vaste job heeft ervoor gezorgd dat ik comedy steeds vanuit een comfortabele positie heb kunnen uitoefenen. Ik probeer er alles aan te doen om mijn carrière verder te laten groeien, maar het is nooit van moeten geweest. Zo kon ik altijd ontspannen toeleven naar een optreden, voor mij noodzakelijk is om het beste van mezelf te geven.”

© Kurt Desplenter

Zijn comedytoekomst ziet Hans rooskleurig tegemoet. “We mikken op het Sportpaleis!”, schatert hij. “Maar met binnenkort De Spil in Roeselare en het Concertgebouw in Brugge kan ik ook al leven.”

“Eerst de focus op Cools & Zonen en daarna werken aan nieuw materiaal. Ik zie wel wat er op me afkomt. De afgelopen twee jaar hebben ons geleerd niet te ver vooruit te kijken, maar het podium is mijn tweede thuis geworden.”

Info en tickets voor de try-outs en shows: www.hanscools.be