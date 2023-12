“Ik kon van mijn hobby mijn beroep maken”: tien jaar geleden won Michael Lanzo Belgium’s Got Talent op VTM

Vandaag, 20 december, is het exact tien jaar geleden dat Michael Lanzo het VTM-programma Belgium’s Got Talent won. Voor Michael ging er een nationale muziekwereld open. Ook tien jaar later kan hij nog altijd leven van zijn muziek.

Er is een Michael vóór en één ná Belgium’s Got Talent (BGT). “Ik begon te zingen op 18-jarige leeftijd en won BGT toen ik 34 jaar jong was. Vóór BGT wilde ik van mijn hobby mijn beroep maken, maar dat lukte niet. Ik had optredens, maar scoorde niet nationaal. Toen ik aan BGT deelnam, zat mijn carrière in een dal”, bekent Michael (44), de partner van John Heldere.

“Ik moest die wedstrijd niet winnen. Ik wilde vooral aantonen dat zingen mijn leven is. Tijdens de finale zong ik ‘You Raise Me Up’, een gevoelig nummer dat aansloeg bij het publiek. Dankzij dat programma kon ik van mijn hobby mijn beroep maken. Momenteel is zingen nog altijd mijn grootste broodwinning. Ik ben ook wel nog zaakvoerder van het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke, maar ik kan daar zelden zijn. Ik ben eerder het gezicht ervan. Mijn familie werkt daar heel veel, maar dat houden ze niet vol. Mijn ouders zijn op een leeftijd gekomen dat ze van hun leven moeten genieten…”

Aankoop auto met prijzengeld

Toen Michael BGT won, bleef hij met zijn voetjes op de grond staan. “De jaren voor BGT was ik mij ervan bewust dat de showbizz een wereld is waar alles snel kan veranderen. Het publiek zorgde ervoor dat ik BGT kon winnen en dus moest ik nu ook niet hoogmoedig worden. Met zo’n ingesteldheid breng je het immers niet ver”, bekent Michael. En wat deed hij met die 50.000 euro als cadeau? “Ik had nog geen auto, wilde een auto aankopen op het Autosalon en dus kon ik al één maand later mijn winst investeren in een nieuwe auto. Een groot deel van dit bedrag was dus al vlug weg.”

“Had ik BGT niet gewonnen, dan was ik wellicht nu niet meer zo intens bezig met muziek.”

In de voorbije tien jaar bracht Michael drie cd’s uit: kort na BGT kwam het album ‘Het Nieuwe Licht’ uit, waarvan er bijna 10.000 werden verkocht, gevolgd door ‘Geloof, Hoop En Liefde’ in oktober 2019 en ‘Een Zomer Vol Amore’ in augustus 2022. Spaanse muziek én Spanje liggen hem nauw aan het hart. “Ik bracht drie verschillende cd’s uit. De eerste met een knipoog naar het klassieke genre, de tweede is het levenslied, de derde staat vol zomerse liedjes. Volgend jaar breng ik een volledig nieuw album uit, waaraan ook Udo meeschrijft. Wellicht brengen we in hetzelfde jaar ook een cd met Tri Voice uit. Al één jaar vormen Jan Wuytens, Sven De Gendt en ikzelf dit trio. We brengen klassieke muziek.”

“Hotel Marcel”

Won Michael BGT niet: zong hij nu nog of niet meer? “Ik denk wel dat ik nog altijd zou zingen. Ik denk dat ik sporadisch nog eens zou optreden, maar niet meer intens ermee bezig zijn. Zingen is nu nog altijd mijn hoofdberoep, maar ik weet niet wat de toekomst brengt. Blijft het publiek mij muzikaal steunen? Zal ik verder optredens krijgen? Ik kan niet in een glazen bol kijken, maar ik ben wel dankbaar voor wat ik in die voorbije tien jaar meemaakte. Ik deed mee aan onder andere de tv-opnames ‘Hotel Marcel’, ‘De Keuken van Sofie’, ‘Vlaanderen Muziekland’, ‘Zomerhit’, enzovoort. Ik kreeg voor veel nationale events een uitnodiging. Iets negatiefs? Och, toen BGT zijn eerste jubileum vierde, deden ze ook met mij een opname maar ik was niet te zien in dit programma. Toen was ik wel ontgoocheld, maar dat duurde niet lang.”

Viert Michael zijn tiende verjaardag als BGT-winnaar? “Ik vier dat ieder jaar door mijn kerstconcert dat telkens rond die periode plaatsgrijpt. Daar maak ik dan een soort verjaardagsconcert van met een knipoog naar BGT. En mijn muzikale toekomst? Ons land is heel beperkt qua tv-programma’s over muziek. Ik heb voor alle artiesten enorm veel bewondering, maar ik ga niet aandringen om ook op tv te mogen komen. Heb ik een goede single, dan zal de promotie wel volgen, inclusief de tv. Of ik van iets spijt heb? Ik maakte wel eens een verkeerde keuze, liet mij wel eens omringen door de foutieve mensen. Maar ik ben geen haatdragend persoon”, besluit Michael, die al enkele jaren onder de vleugels zit van Frank en Chris van VDM Producties.