Warre (10) geeft concert voor De Warmste Week en mag optreden in Brugge

Om De Warmste Week te steunen, gaf Warre Verhanneman (10) zondag een piano-optreden voor vrienden en familie in Beveren. De opbrengst brengt hij zaterdag naar Het Warmste Huis op ‘t Zand in Brugge, waar hij rond 9.45 uur normaal ook even zal mogen optreden.

“Mijn vrienden Nils en Cas gingen raamtekeningen maken voor De Warmste Week en daarop besloot ik ook iets te doen. Het werd dus een piano-optreden”, aldus Warre, die zelf een affiche maakte en daarmee vrienden en familie uitnodigde bij hem thuis. Zij konden zondag alvast genieten van een prachtige performance van Warre, die nog maar 2,5 jaar pianoles volgt. Hij bracht zelfs enkele eigen gecomponeerde liedjes.