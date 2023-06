Vader en zoon geven hun geliefde vinylplaat nieuw leven: “Spotify is leuk, maar muziek op vinyl vóel je”

Nog op zoek naar een origineel cadeau voor Vaderdag? Alain (54) en Arthur (24) De Bruyn uit de Oostkampse deelgemeente Hertsberge hebben hét perfecte antwoord voor je klaarliggen. Vader en zoon zetten samen hun schouders onder Dear Vinyl en verkopen met hun webshop jaarlijks zo’n 5.000 vinylplaten. “In deze digitale tijden is vinyl een houvast”, zeggen ze.

Wie vinylplaten durft wegzetten als een oubollig medium uit ver vervlogen tijden, is er aan voor de moeite. Hoewel de eerste LP al in 1948 door Columbia Records werd geperst, zijn de gitzwarte langspeelplaten 75 jaar na hun geboorte meer dan ooit terug van weggeweest. Sinds enkele jaren gaan er opnieuw meer vinylplaten dan cd’s over de toonbank van onze (virtuele) platenzaken en daar pikken Alain en Arthur De Bruyn een mooi graantje van mee.

Vader en zoon gingen in januari 2020 met hun webshop Dear Vinyl van start en zitten drie jaar later volledig op kruissnelheid. “Het loopt inderdaad goed”, klinkt het. “Vandaag verkopen we om en bij de 5.000 platen per jaar. Een cijfer waar we destijds alleen maar van durfden dromen.”

De liefde voor vinyl is via papa Alain het gezin binnen gesijpeld. De zelfstandige consultant, die vijftien jaar lang als exportverantwoordelijke bij Alpro aan de slag was, ontdekte de platen als kind. “Met dank aan mijn broers”, glimlacht hij. “Zij hadden een klein platenspelertje en daarop draaide ik mijn eerste singletjes. Voor ik het goed en wel besefte, was ik compleet gefascineerd door wat ik hoorde en vooral zag. Uit die zwarte, ronde schijf kwam een wondermooi en warm geluid. Die microbe is nooit meer verdwenen.”

Originals

Als vijftienjarige zette Alain zijn eerste stapjes als diskjockey en bouwde hij gaandeweg een eigen indrukwekkende vinylcollectie op. “Die heb ik nog altijd: 2.000 singles en 1.500 lp’s”, zegt hij trots. Zijn passie gaf hij gaandeweg door aan zijn oudste zoon Arthur. “Ondertussen ook een dj, maar wel met een laptop in de rugzak”, knipoogt Alain. “Maar net als ikzelf heeft Arthur zijn hart verloren aan vinylplaten.”

“Zo goed als alle genres zal je bij ons vinden, over alle tijdsvakken heen”

Die gedeelde interesse wisten vader en zoon in de zomer van 2019 om te zetten in een eigen onderneming: Dear Vinyl. “Ik gooide het idee op tafel om een webshop voor vinylplaten uit de grond te stampen, Arthur heeft onze website van nul opgebouwd”, aldus een trotse Alain. “In januari 2020, net voor de start van de coronacrisis, zijn we live gegaan.”

© GF

Sindsdien bieden de twee een erg uiteenlopende collectie aan. “We hebben altijd een vijfduizendtal lp’s en singles in huis. Pop, rock, jazz, wereldmuziek… Zo goed als alle genres zal je bij ons vinden, over alle tijdsvakken heen. Van de fifties tot nu.”

Dear Vinyl focust zich niet enkel op nieuw geperste platen, maar heeft ook een ruim tweedehands assortiment. “Al is die term eigenlijk niet correct”, zeggen ze. “Daarmee doe je het product oneer aan. Wij horen liever originals. Vinylplaten uit vervlogen tijden, maar die in uitstekende staat verkeren. Telkens wanneer we een dergelijk pareltje op de kop kunnen tikken, maakt ons hart een sprongetje.”

Luisteren is Ritueel

Dat vinyl de laatste jaren opnieuw zo populair is geworden, is volgens Alain en Arthur niet verwonderlijk. “Het medium blijft tot de verbeelding spreken. Neem eens een plaat in de hand. De muziek vormt natuurlijk de kern, maar het gaat om zoveel meer. Het artwork op de hoes, het bijgesloten boekje… Wie een plaat oplegt, neemt letterlijk de tijd om naar een nummer te luisteren. Het is een ritueel. Spotify is fantastisch, maar een LP of single kan je nog vóelen. In deze digitale tijden is het een houvast.”

Hoewel Dear Vinyl een pure webshop is, zetten Alain en Arthur vol in op persoonlijke service. “Mensen kunnen ons hun vraag mailen of doorbellen en dan gaan we samen met hen op zoek. Iemand zijn of haar geliefde plaat bezorgen, daar doen we het voor. Voor we die versturen, zullen we de plaat ook altijd grondig reinigen om een optimale luisterkwaliteit te garanderen. En elke bestelling krijgt een persoonlijk bedankingsbriefje.”

© GF

Alain en Arthur zien een uiteenlopend publiek bij hen aankloppen. “Dat gaat van twintigers die vinyl net ontdekken over die hards die er al hun hele leven bij zweren tot nostalgici die ooit hun collectie van de hand deden en die nu weer willen opbouwen. En voor de prijs hoef je het al zeker niet te laten. Wij hebben platen van 5 euro in huis, maar er zijn ook uitschieters van 250 euro. Zeldzame exemplaren van Paranoid van Black Sabbath bijvoorbeeld. Voor een tweedehands plaat betaal je gemiddeld 10 tot 15 euro, een nieuw geperste kost 30 tot 40 euro. Maar als je die goed verzorgt, gaan ze generaties lang mee.”

Fysiek verkooppunt

De komende jaren willen vader en zoon Dear Vinyl verder laten groeien. “In Vlaanderen en Nederland hebben we al vaste voet aan grond, nu richten we stilaan onze pijlen ook op Duitsland. Een fysiek verkooppunt, enkele dagen per week, is dan weer een stille ambitie. Maar laat ons nu eerst focussen op Vaderdag, samen met de eindejaarsperiode een van onze absolute piekmomenten.”

Tot en met zondag 18 juni krijg je met de code KWVaderdag 10 procent korting bij Dear Vinyl: www.dearvinyl.com