Studio Kontrabas maakt opnieuw vier dagen radio voor de Warmste Week: Koude loods wordt warmste plek

Donderdag 15 december opent het fabrieksgebouw Schotte in de Nieuwstraat 23 de deuren. Een uurtje later trap burgemeester Kurt Windels de radiomarathon officieel af door het eerste plaatje in gang te steken. Een mooi begin van de zesde editie van Studio Kontrabas, het kleine broertje van de VRT-radiomarathon voor De Warmste Week.

De voorbije jaren vond de radiomarathon al enkele keren plaats op het Marktplein en verhuisden de presentatoren ook één keertje naar het binnenplein van het Kasteel van Ingelmunster. Dit jaar slaat Studio Kontrabas voor de eerste keer zijn tenten op in de indrukwekkende industriële loods van de vroegere weverij Schotte.

“Door de uitzendingen van de Rode Duivels in de tent op het Marktplein was het voor ons begin dit jaar al snel duidelijk dat we op zoek zouden moeten gaan naar een andere locatie. Bij de vraag of die dan wel binnen of buiten moest zijn, stonden we nooit stil. Er bood zich een unieke kans aan en we grepen die met beide handen”, zegt de organisatie.

“We zijn ervan overtuigd dat deze editie even uniek zal worden als die op het kasteel. Het oude fabrieksgebouw heeft enorm veel mogelijkheden en met heel wat hulp van De Bouwvrienden, de organisatie van de kerstmarkt, hebben we ervoor kunnen zorgen dat we de grote ruimte optimaal kunnen benutten.”

De loods van om en bij de 2.000 vierkante meter zal onder andere met de hulp van de firma Light & More vier dagen lang omgedoopt worden tot de warmste plek van Ingelmunster. Pal in het midden zal je de radiostudio vinden van waaruit Tom, Ward, Bert, Pieter-Jan, Bram en Kevin plaatjes zullen draaien voor het goede doel.

Acties

Ondertussen zijn er al exact 20 acties geregistreerd. In het rustoord organiseerden ze hun eigen radiomarathon, Febe en Seppe organiseerden Toarte en Ploatn in Caffien waar je ook kon deelnemen aan Puzzel for Life, in café Den Bockor kan je een gokje wagen in het kader van Bockorballs for Life, Helena en Amélie timmerden hun eigen skihutbar in elkaar, Indigo met onder andere Krista Roelens organiseerde een kleurrijke muzikale show in het ontmoetingscentrum en twee weekends op rij organiseerde een collectief van Ingelmunsterse kunstenaars Art for Life.

“Uiteraard werd er ook weer van alles verkocht: het Achterhuisje maakte en verkocht koekjes, tomatensoep en vanillepudding, Hanne Denturck verkoopt botervlamdozen, AD Delhaize verkoopt soep, bij Markant kan je picon kopen en bij ‘t Waterhof kan je terecht voor soep en wafeltjes en ook Silke van Caffien verkocht soep.

Ook de plaatselijke scholen dragen hun steentje bij: er is de Schoolrun for Life van Prizma OLV en De Wegwijzer, in samenwerking met de parochie Sint-Amand, de Warmste Wingerd, Confituur for Life van het Wonderbos en Ballonnetje Prik for Life van De Zon. Ook tijdens de vierdaagse zelf worden er acties georganiseerd.

Op donderdagavond is er een biertasting van De Vrienden van de Schone Col, op vrijdag kan je deelnemen aan de City Walk en City Run for Life, georganiseerd door de sportdienst. Op zondagochtend kan je deelnemen aan de Dauwtrip for Life van de Buizerd.

Optredens en deejays

Muziek staat centraal tijdens Studio Kontrabas en plaatjes kunnen aangevraagd worden via de app, de website studiokontrabas.be of door een whatsapp-berichtje te sturen naar 0456 56 92 07. Maar er komt ook heel wat volk langs in de studio.

Op vrijdagavond krijgt Studio Kontrabas bezoek van Sjonnie Oaverechts, een prettig gestoorde dj die van 21 tot 22 uur het kot op stelten zal zetten. Op zaterdagmiddag komt Señor Bugus tijdens het aperitief van 11 uur langs met zijn platenbak en ‘s avonds bouwt DJ Fax van 23 uur tot middernacht een feestje op de kerstmarkt. Zondag kan je om 11 uur langskomen voor een optreden van De Wilfrieds en net voor de slotshow treedt Fijnkost op.

Zaterdagavond organiseren De Bouwvrienden vanaf 18 uur een gezellige kerstmarkt waar je bij meer dan tien kraampjes zal kunnen langsgaan voor een hapje en een drankje. Maar ook tijdens de andere dagen zal je terecht kunnen op het gezellige terras van Studio Kontrabas en is er een foodtruck waar je heerlijk authentieke hamburgers en aperitiefkroketjes zal kunnen eten.

Openingsuren

De loods opent zijn deuren op donderdag om 17 uur en sluit om 1 uur, op vrijdag kan je er al terecht van 6 uur ‘s morgens tot 2 uur ‘s nachts en op zaterdag van 8 uur tot 2 uur. Op de laatste dag van de radiomarathon gaat de loods ook open om 8 uur en vindt om 18 uur de grote slotshow plaats, waarop het bedrag bekend zal worden gemaakt. Wie nog een actie wil registreren, kan dat nog steeds via studiokontrabas.be, maar je kan ook gewoon langskomen om een plaatje aan te vragen en een vrije gift te doen voor De Warmste Week.

Volg Studio Kontrabas vier dagen lang op je radio via 89.3 FM of kijk live in de loods via de website.

