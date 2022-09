Rammstein keert volgend jaar terug naar België… maar niet meer naar Oostende

Na de succesvolle passage op het nieuwe festivalterrein van Oostende, kondigde Rammstein aan dat ze volgend jaar zouden terugkeren. Dat doen ze evenwel in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Begin augustus slaagde de populaire Duitse metalband Rammstein er in om twee keer 50.000 man naar Oostende te lokken. Dat gebeurde op het nieuwe evenementenpark Nieuwe Koers. De passage ging niet onopgemerkt voorbij en was muzikaal en organisatorisch een voltreffer.

Al vrij snel werd duidelijk dat de groep wilde terugkomen. Hun plaat ‘Zeit’, die op 29 april uitkwam, was ook bij ons een grote hit. In De Afrekening van StuBru pakte Rammstein niet alleen de eerste plaats, maar ook de tweede plek.