Oostende loopt storm voor Rammstein

De toegangswegen naar Oostende zien nu al zwart van de toestromende Rammstein-fans. Woensdagavond en donderdagavond speelt de Duitse metalband twee keer voor 50.000 toeschouwers op het nieuwe evenementenpark Nieuwe Koers.

Het podium staat klaar, de drank is aangevuld en de artiesten zijn onderweg: 50.000 mensen zullen er bij zijn als woensdag omstreeks 20.30 uur Till Lindeman en co het podium betreden. Vanaf 19.30 is er een voorprogramma en de soundcheck is al sinds 10 uur bezig en zal nog duren tot omstreeks 16 uur.

Intussen stromen de fans al volop toe in Oostende, waar de verkeersdrukte nu al erg groot is. Het stadsbestuur nam draconische maatregelen om het verkeer in goede banen te leiden. Alle kortverblijven in de Oostende zijn de komende dagen volgeboekt en daar heeft het dubbele optreden van Rammstein in de badstad alles mee te maken. Ook donderdagavond worden zowat 50.000 fans van Rammstein verwacht. (foto’s Peter Maenhoudt)