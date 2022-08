‘Marginaalste’ festival Kamping Kitsch is klaar voor elfde editie: “Volgend jaar kijken we misschien weer over landgrenzen heen”

Fluoroze boa’s, netkousen, spandexbroeken die net te klein zijn en een teenslets als onmisbaar fashionitem. Dit weekend wordt Kortrijk opnieuw de hoofdstad van feestvierend Europa wanneer Kamping Kitsch er voor de elfde keer de deuren opent. Meer dan 25.000 festivalgangers zullen er verschijnen op ‘de dulste fjiste van ’t joar’.

Marginaal, ultramarginaal, Kamping Kitsch! Het grootste verkleedfeest van de Benelux is al jaar en dag incontournable voor zij die de remmen compleet los willen gooien. De organisatie wist, in het ondertussen 11-jarig bestaan van het festival, het geheel te laten groeien tot een gebeurtenis die zijn gelijke niet kent. Het recept van hun succes? Vooral niet normaal doen en volop inzetten op een compleet waanzinnige manier van communiceren. De dresscode is er eentje die bijna meteen in de smaak viel en ook de line-up is jaarlijks een vingerlikkend muziekfestijn. Dit jaar krijgen ze met Fatman Scoop zelfs een Amerikaanse klepper op het podium, wat meteen duidelijk maakt dat Kamping Kitsch meer dan ooit thuishoort in de wereld van de topfestivals.

Steile opgang

Als een goed geoliede machine, met een leger aan medewerkers, raast Kamping Kitsch aan een rotvaart vooruit. Het verschil met de allereerste editie kan nauwelijks groter zijn. “Het begon eigenlijk als een feestje tussen een paar vrienden, iets wat ze in elkaar boksten als grap”, klinkt het bij Barbara, persverantwoordelijke van Kamping Kitsch. De woordvoerder van het festival ziet zowel het ludieke als het zakelijke hand in hand gaan.

Criticasters wijzen bij de term grensoverschrijdend gedrag nogal snel in de richting van Kamping Kitsch, alsof het hier allemaal gebeurt

“Het sloeg meteen aan en jaar na jaar wilden steeds maar meer mensen deelnemen. Een communicatie zoals het tussen de vrienden aan toog gaat, het totaal ontbreken van dure kostuums en natuurlijk het feit dat iedereen gewoon helemaal los kan gaan. Ondertussen is het een gigantisch festival geworden met 25.000 bezoekers maar de essentie bleef steeds ongewijzigd. Los van het compleet geflipte imago is en blijft Kamping Kitsch wel nog steeds een echt festival. Het volstaat om te kijken naar de affiches die ieder jaar opnieuw beter en beter worden en je begrijpt meteen dat we ook muzikaal wel stevig kunnen uitpakken.”

Grensoverschrijdend gedrag

Kamping Kitsch, dat is ongeremd plezier en heel wat vrouwelijk schoon. Het brengt het verhaal in 1 lijn tot bij een meer duistere kant van onze maatschappij. Grensoverschrijdend gedrag raast als een ware pest doorheen het sociale leven van de mensen en is op festivalweides een ongewenste gast. “Criticasters wijzen bij de term grensoverschrijdend gedrag nogal snel in de richting van Kamping Kitsch, alsof het hier allemaal gebeurt”, pikt de persverantwoordelijke in.

“Toch vergeten ze vaak dat wij de eersten waren die een meldpunt op het terrein hebben geïnstalleerd, iets wat in de jaren nadien door andere organisaties werd gekopieerd. We werken ook erg nauw samen met de politie en hanteren een lik-op-stuk beleid. Trouwens, we zijn blij te kunnen zeggen dat er bijna geen meldingen van dergelijk gedrag worden gemaakt. Het toont aan dat de festivalgangers er zijn om te feesten, niet om mensen te bepotelen.”

De organisatie kan rekenen op een solide samenwerking met de politie. “Hoeveel agenten er op het terrein zullen zijn? We gaan geen exact cijfer geven maar ga er maar van uit dat de politie zichtbaar en aanwezig zal zijn.”

Controle

Thomas Detavernier, woordvoerder voor de politiezone, benadrukt meteen het zero-tolerance beleid dat er wordt toegepast. “Iedereen wordt gecontroleerd op drugs met de hulp van honden, zowel aan de ingang als op het terrein. Wie wordt betrapt vliegt er meteen en definitief uit.

Ook ongewenste intimiteiten worden op die manier aangepakt. Aan de ingang hebben we, samen met de andere hulpdiensten, een mini-dorp gebouwd waar mensen terecht kunnen. Door de ondersteuning van zowel de Federale Politie als andere zones kunnen we meteen ingrijpen waar nodig. Agenten te paard of op de fiets patrouilleren voortdurend in de omgeving want ook de overlast voor de buurt vormt voor ons een prioriteit. De camera’s die overal ophangen worden ook aangevuld met een drone zodat we altijd en overal een zicht op de situatie hebben.”

Los van het compleet geflipte imago is en blijft Kamping Kitsch wel nog steeds een echt festival

Dat Kamping Kitsch een belangrijke speler is geworden blijkt ook wanneer we wat verder dan de festivalganger kijken. Charmezanger Jens, een cultfiguur uit Rekkem, staat er jaarlijks op het podium en dat is voor hem onmisbaar geworden. “Je hebt er om te beginnen al een sfeer en ambiance die uniek zijn”, lacht hij.

“De mensen zijn compleet ongeremd waardoor ze meteen worden opgeslorpt door het gebeuren. Voor artiesten is een aanwezigheid daar dan ook een must. Iedereen ziet je aan het werk en in geen tijd gaan ze op zoek naar je sociale mediakanalen. Het resulteert ieder jaar opnieuw in een resem boekingen en optredens. Noem de Kamping dan ook gerust een springplank.”

Ook voor de horeca is de komst van Kamping Kitsch een gouden geschenk na enkele barre jaren. “Ik ging eigenlijk eerst niet openen omdat ik zondag op vakantie vertrek maar besloot uiteindelijk toch boekingen toe te laten. In 3 dagen tijd was ik uitverkocht!”

Stefan Bettens, de kapitein van Bootel Ahoi, is blij dat Kamping Kitsch en ook Alcatraz Kortrijk als hun thuisbasis gebruiken. “Voor het restaurant is er hier alvast geen verschil maar het hotel zelf kan jaarlijks op een volle bezetting rekenen. Ja, die mensen gaan feesten, eten en drinken daar, maar hier slapen er gelukkig wel veel festivalgangers. Ik kan zeker niet klagen.”

Over grenzen heen

Een uitverkochte editie, sfeer en ambiance en een complete stad die blij is met hun komst. Wat met de organisatoren zelf? ”Ist dringend, kstoan ip een leere”, buldert MC Hammer aan de telefoon. “Ah tis voe de gezette, dan ist goed! Joat, Kamping Kitsch is organisch en vooral gezond gegroeid en dat is te danken aan iedereen. Van de bezoekers tot de artiesten en onze medewerkers. Ook met onze leveranciers bouwen we een goede en vooral stevige relatie op. Wij zijn en blijven trouw aan hen die ons al van in het begin hebben ondersteund en die loyauteit krijgen we terug. Of we in de toekomst nog zotte dingen gaan doen? Laat ons zeggen dat we al een keer over de landsgrenzen heen aan het kijken zijn. Meer ga ik er ook nog niet over vertellen.”