Politie geeft resultaten vrij van drugs- en overlastcontroles op het Kamping Kitsch Club festival

In het gerechtelijk politiedorp dat ingericht werd aan de ingang van de festivalsite werden in totaal 3.370 bezoekers onderworpen aan een drugscontrole. De hondengeleiders van lokale en federale politie zetten samen 5 stille drughonden in.

De drughonden duidden 207 personen aan. Zij werden allemaal geïdentificeerd en grondig gefouilleerd: 57 van hen waren positief, m.a.w. zij hadden drugs bij zich (vaak heel inventief verstopt). Zij kregen allemaal een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS), met mogelijkheid tot betaling via de betaalterminal en zij werden daarna allen definitief van de festivalsite verwijderd, 4 personen trachtten opnieuw binnen te geraken maar werden herkend.

150 bezoekers waren vals positief, wat betekent dat ze ofwel recent drugs hadden gebruikt of eerder drugs op zak hadden. De aangetroffen types drugs waren heel divers, veelal in pil- of poedervorm, met uitzondering van cannabis. Alles drugs werden in beslag genomen.

Buiten de drugscontroles aan de ingang werden daarna nog 3 personen betrapt met drugs op zak. In totaal werden dus een 60 personen van het festival verwijderd omdat ze drugs bij zich hadden.

Daarnaast werden 5 personen aangehouden (= bestuurlijk) voor het verstoren van de openbare orde, al dan niet in combinatie met openbare dronkenschap. 1 persoon werd gerechtelijk aangehouden omdat hij geseind stond.

In het meldpunt op de festivalsite kwamen geen meldingen binnen van handtastelijkheden. Er werden 2 processen-verbaal opgesteld voor slagen en verwondingen.

In de medische post kwamen 334 mensen langs voor verzorging van in hoofdzaak kleinere letsels of aandoeningen. 10 personen werden naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling en onderzoek.

Enkele personen die geen ticket (meer) hadden, probeerden via de omheining in te klimmen. Maar het alziend oog van de drone en de alerte security zorgden ervoor dat ze afdropen zonder festivalbezoek.

“Zowel bij de instroom, doorheen de dag, als bij de uittocht om middernacht verliep deze grootschalige ordedienst voor meer dan 22.000 bezoekers vlot en zonder grote incidenten. Er was opnieuw een goede samenwerking tussen alle partners die deelnamen aan de voorbereiding en uitvoering van deze veiligheidsaanpak”, klinkt het.