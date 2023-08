IN BEELD Kamping Kitsch Club lost alle verwachtingen in

25.000 feestvierders, een overdosis aan compleet foute kledij en een occasionele blote borst? Kamping Kitsch editie 2023 loste alle verwachtingen in en stelde niet teleur. We waren erbij en zagen dat het goed was.

Een line-up om vingers van af te likken, een overdosis aan vloeibaar genot en een ambiance die niemand onverschillig laat. Het is de samenvatting van Kamping Kitsch, het walhalla van alles wat fout is en mag zijn.

Alle traditionele ingrediënten waren ook dit jaar opnieuw van de partij. Een waanzinnig decor, verschillende tenten waarin het stoute met het professionele werden gemixt en een resem aan BV’s die er hun opwachting maakten.

Nieuw dit jaar was dan weer het Belgisch Kampioenschap Dildowerpen, een ludieke samenwerking tussen Kamping Kitsch en de mensen van Hott, een bedrijf uit Ledegem.

Onder het toeziend oog van een deurwaarder kon iedereen een poging wagen zich tot Belgisch kampioen te kronen. Bij de mannen kon Ian de titel mee naar huis nemen. Hij slingerde een dildo 59.80 meter ver. Ook bij de dames werd duchtig gestreden. Estee raakte 34.6 meter ver en werd meteen ook de eerste Belgische kampioene.

We sprokkelden de mooiste beelden samen, voor zij die er niet aanwezig konden zijn of voor diegenen die nog even willen nagenieten.

Foto’s 4T6 Photography

