ABC Carnaval-uitbater Karim (34) maakt zich op voor Kamping Kitsch:“Zaterdag passen we openingsuren aan”

Kamping Kitsch Kortrijk opent volgende week opnieuw de deuren en daar staan niet alleen feestvierders op te wachten. Ook winkels waar feest- en carnavalskledij wordt verkocht, zetten zich schrap. Zo ook Karim Delahousse (34) van ABC Carnaval. ““Er zijn in onze branche twee hoogdagen waar we ons schrap moeten zetten. De eerste is Halloween, de tweede is Kamping Kitsch.”

“Het festival start om 12 uur, weet je dat hier mensen om 11.45 uur nog binnen stuiven op zoek naar een gepaste outfit?” Karim Delahousse (34), zaakvoerder van de gekende feestwinkel ABC Carnaval, kijkt net zoals de 25.000 feestvierders uit naar Kamping Kitsch. Het festival, zowel de uniekste als de grootste van zijn soort, valt of staat met kleurrijke outfits en compleet absurde accessoires van de aanwezigen. Voor die vestimentaire keuzes wordt vooral lokaal gezocht en daar speelt de lokale handel gretig op in.

Fluo en glitter

“Er zijn in onze branche twee hoogdagen waar we ons schrap moeten zetten. De eerste is Halloween, de tweede is Kamping Kitsch”, lacht Karim. “Nog voor het verlof zorgen we ervoor dat onze voorraden op punt staan en stellen we die voorraden ook af op het festival. Weinig nood aan kerstman kostuums of gekke maskers. Neen, dat weekend is het fluo en glitter die de norm zwaait. Hoe absurder de samenstellingen hoe beter.”

Een voorbereiding van formaat dus, voor klanten die vaak op het allerlaatste moment beslissingen nemen. “Hoe gaat het ook allemaal op zo een momenten? Ze hebben vaak al weken aan een stuk een idee voor een outfit maar stellen het uit. Het is immers vakantie en dan liggen de gedachten misschien eerder op het strand of ergens in een tropisch oord. Wanneer mensen dan terug in de routine van het dagelijkse leven raken, komen ze tot de vaststelling dat het festival voor de deur staat. Dat is altijd al zo geweest en als lokale handel spelen we daar dan ook een belangrijke rol in. Ver weg van het internet of van Chinese webshops, kunnen ze bij ons terecht om te kijken en te vergelijken, te passen en natuurlijk ook meteen mee te nemen.”

Laatste moment

De term ‘meteen’ kan in het geval van Kamping Kitsch ook erg letterlijk worden genomen. “Die specifieke zaterdag passen we met onze zaak ook de openingsuren aan”, grapt Karim. “We weten sowieso dat mensen hier op het laatste moment binnen zullen stappen, vaak zelfs al compleet uitgedost. Ze merken plots dat ze nog een ketting nodig hebben of een riem met glitters en stoppen hier dan op weg naar het festival. We hebben zelfs en compleet rek pal aan de kassa gezet, een rek gevuld met kleine zaken die we op die dagen massaal gevraagd worden. Zo moeten de klanten niet door de winkel wandelen om te gaan zoeken. Ze zijn vaak erg gehaast omdat ze geen minuut van het festival willen missen.”

Evolutie van smaken

Hoewel Karim met zijn ABC Carnaval al jaar en dag een gevestigde waarde is binnen de wereld van de verkleedfeesten, zorgt Kamping Kitsch er steevast ook voor dat hij zichzelf blijft vernieuwen. “Smaken en modes evolueren, zelfs bij dergelijk compleet absurde feesten”, sluit hij af. “Wat vandaag nog mega marginaal was, is morgen misschien helemaal mainstream en omgekeerd. Het is voor ons dan ook erg belangrijk om de markt af te tasten en maanden op voorhand al vragen te gaan stellen. We kennen de vaste bezoekers van Kamping Kitsch en bij hen polsen we dan ook naar wat ze misschien leuk zouden vinden. Zo importeerden we dit jaar een compleet assortiment aan UV fluo verf om op de huid aan te brengen. Uniek in de streek maar het zal wel de hype van het festival worden.”