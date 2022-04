‘Les Yeux de Ma Mère’ van Arno op 1 in de Radio 1 Classics 1000

Het nummer ‘Les Yeux de Ma Mère’ van Arno is de nummer 1 in de Radio 1 Classics 1000. De luisteraars van Radio 1 kozen het nummer tijdens deze dertiende editie van de lijst als dé ultieme classic.

Sinds vrijdagochtend werd er massaal gestemd op de 20 nummers die na de eerste stemronde bovenaan de lijst stonden. Met ‘Les Yeux de Ma Mère’ heeft de luisteraar duidelijk een emotionele keuze gemaakt. Pink Floyds ‘Wish You Were Here’, dat vorig jaar voor het eerst ‘Stairway to Heaven’ van de troon stootte, moet nu al troonsafstand doen en strandt op plaats 2. ‘Martha’ van Tom Waits eindigt op plaats 3.

Twee weken lang loodsten Sien Wynants, Ronald Verhaegen, Ayco Duyster, Floris Daelemans, Ilse Liebens, Korneel De Clercq, Annelies Moons en Evert Venema de Radio 1-luisteraars door hun all time favourites. Vandaag was het tijd voor de Top 100 van de Radio 1 Classics 1000, met de ultieme ontknoping net voor 20.00 uur.

Top 20

1. (108) ‘Les Yeux de Ma Mère’ – Arno

2. (1) ‘Wish You Were Here’ – Pink Floyd

3. (5) ‘Martha’ – Tom Waits

4. (3) ‘Shine On You Crazy Diamond’ – Pink Floyd

5. (9) ‘Imagine’ – John Lennon

6. (2) ‘Heroes’ – David Bowie

7. (27) ‘A Day in the Life’ – The Beatles

8. (4) ‘Bohemian Rhapsody’ – Queen

9. (18) ‘The Chain’ – Fleetwood Mac

10. (15) ‘Thinking of a Place’ – The War On Drugs

11. (29) ‘Born to Run’ – Bruce Springsteen

12. (13) ‘Feeling Good’ – Nina Simone

13. (8) ‘Into My Arms’ – Nick Cave

14. (10) ‘Sultans of Swing’ – Dire Straits

15. (6) ‘Stairway to Heaven’ – Led Zeppelin

16. (20) ‘Troy’ – Sinead O’Conner

17. (7) ‘Child in Time’ – Deep Purple

18. (34) ‘Back To Black’ – Amy Winehouse

19. (41) ‘Gimme Shelter’ – The Rolling Stones

20. (152) ‘I Say A Little Prayer’ – Aretha Franklin