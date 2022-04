Arnofan Patricia: “Ik kuis op zijn muziek”

Gepensioneerd verpleegkundige Patricia Senaeve (68) is een Arnofan van het eerste uur. Ze bezit drie elpees, een 30-tal cd’s, artikels, zelfgemaakte foto’s, kunstwerken en zelfs een pet van Arno. Na het triestig bericht van het overlijden van haar idool heeft ze dagen geweend.

“Tijdens het concert van Arno A la Française in het Kursaal heb ik ooit, samen met Rita, de vrouw van rockmuzikant Dubbe, de zaal op stang gejaagd door te roepen dat ik kuis op de muziek van Arno. Jaren later heb ik Arno ontmoet in ’t Zeezotje en op een bierviltje de groeten gedaan van de kuisvrouw. Hij kon er hartelijk mee lachen!”

“Als trouwe medewerker van de Paulusfeesten en Theater Aan Zee had ik het voorrecht foto’s te mogen schieten van Arno tijdens zijn optredens. Die heb ik mooi in een kaft gebundeld, samen met talrijke krantenartikels. Ik verjaar op 22 mei, de dag na Arno, en was amper 18 toen ik al fan was van hem. Hij speelde toen nog met Freckleface en ik zag een optreden in de Non Stop in Oostende. Nadien heb ik jaarlijks concerten bijgewoond van Arno in Brussel, Brugge, het Kursaal, de Paulusfeesten in Oostende en op Leffingeleuren. Ik zal met veel heimwee terugdenken aan het recent dubbelconcert in het Kursaal. Het ging van zacht intiem tot zware Arno-Rock, Oh La La La, op en top! In feite hebben we toen al, na het concert in de foyer, samen met al de fans, afscheid genomen van de enige, echte Arno, een man met een hoek af, maar met een formidabel repertoire, dat ik zal blijven koesteren!”