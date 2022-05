Zoon van Arno ontwierp kleurrijke asurne ‘zoals zijn papa ook was’

De opvallende en kleurrijke urne waarin de as van Arno rust, is een creatie van een van zijn zonen, die graffitikunstenaar is. De betreurde rocklegende had twee zonen, Mathias en Felix, en een adoptiezoon, maar die blijven weg uit de media.

Woensdag konden de fans van Arno een groet brengen aan zijn asurne in de Ancienne Belgique, de Brusselse concertzaal waar de muzikant vlakbij woonde en die hij zijn ‘living’ noemde. Tientallen mensen schoven er aan, schreven iets in het rouwregister en brachten een groet aan de opvallend kleurrijke asurne, die geschilderd werd door zijn zoon. Die zoon is graffiti-artiest en maakte van de zwarte urne iets kleurrijks, “zoals zijn papa ook was”.

Marie-Laure Béraud

Over het privéleven van Arno Hintjens, de Oostendse muzikant die op 23 april overleed aan de gevolgen van kanker, is niet zo heel veel bekend. Wel is geweten dat hij twee zonen heeft, die begin jaren 90 geboren werden uit zijn relatie met de Franse zangeres Marie-Laure Béraud: Mathias en Felix.

Arno was samen met Marie-Laure van eind jaren 80 tot halfweg de jaren 90. Het was de tijd waarin hij voor een iets rustiger leven koos. Van Marie-Laure is bekend dat ze ook liedjesteksten hielp schrijven voor haar wederhelft.

Adoptiezoon

Over de zonen van Arno en Marie-Laure is weinig bekend. In het radio-interview dat hij kort voor zijn dood had met Friedl’ Lesage en dat postuum werd uitgezonden in het Radio 1-programma Touché, vertelde de artiest dat zijn ene zoon in de Franse Dordogne woont en als informaticus werkt, terwijl de ander elke dag muziek maakt en ook tekent en schildert. Deze laatste werkte mee aan de cd die Arno in de laatste weken van zijn leven maakte en die normaal in juni zal verschijnen.

Enigszins verrassend onthulde Arno aan Friedl’ ook een adoptiezoon te hebben. “Ik had een vrouw leren kennen en die had een kleine van enkele maanden. Ik heb die geadopteerd”, luidde het. “Maar hij is als een zoon. Hij wil zijn echte vader niet zien en zegt: ‘jij bent mijn vader’.”

Wie van de zonen de urne maakte en zo een eigen eerbetoon schilderde voor zijn vader, is niet bekend.